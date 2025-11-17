Ο Αλέξανδρος Σκούρτης της Ολυμπιάδας βραβεύτηκε από τον δήμαρχο Πατρέων- ΦΩΤΟ

Τον Αλέξανδρο Σκούρτη, αθλητή της Ολυμπιάδας Πατρών, που κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο και έκανε τρία πανευρωπαϊκά ρεκόρ στο 12ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Para Athletics, που πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί, καθώς και τον προπονητή του Κωνσταντίνο Λεβιδιώτη, υποδέχθηκε στο Δημαρχείο και τίμησε, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης.

Στην συνάντηση παραβρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος.

Ο Δήμαρχος συγχάρηκε τον Αλέξανδρο «για τις επιτυχίες του ως αθλητής, αλλά και για το γεγονός ότι είναι ένα πολύ καλό παιδί, με συγκρότηση», καθώς και το «στήριγμα του», που είναι ο προπονητής του Κώστας Λεβιδιώτης και τον βοηθά με όλες του τις δυνάμεις.

Στην διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι αθλητές στην Ελλάδα, εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα, ειδικότερα οι αθλητές ΑμεΑ, να πηγαίνουν στις διεθνείς διοργανώσεις, με έξοδα δικά τους και των οικογενειών τους.