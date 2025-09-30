Φοβερός ο Αλέξανδρος Σκούρτης, πρόκριση με ευρωπαϊκό ρεκόρ στα 400μ.!

Μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες για τον Αθλητισμό της Πάτρας και τον ελληνικό στίβο γενικότερα είχαμε το πρωί της Τρίτης στο Νέο Δελχί της Ινδίας, από τον Αλέξανδρο Σκούρτη της Ολυμπιάδας.

Εκεί όπου διεξάγονται οι αγώνες για το 12ο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου παρα-αθλητών, διοργάνωση που ξεκίνησε το 2013.

Το πρωί αγωνίστηκε στον προκριματικό των 400μ, ο 21χρονος πρωταθλητής του Κώστα Λεβιδιώτη, όπου με επίδοση 49.97 στην κατηγορία Τ38 προκρίθηκε με την 2η καλύτερη επίδοση στον αυριανό τελικό, ενώ σημείωσε νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ!

Αγωνίστηκε για πρώτη φορά στα 400μ. (πλην σκυτάλης) καθώς έχει πλούσιο παρελθόν στα 800μ., 1.500μ. 3.000, και 5.000μ.

Την Κυριακή θα αγωνιστεί στα 1.500μ.

Οι αγώνες ολοκληρώνονται την Κυριακή και παίρνουν μέρος αθλητές από 100 χώρες.

Ο Αλέξανδρός Διαμαντής Σκούρτης διαγνώσθηκε πρόσφατα με σκλήρυνση κατά πλάκας. Τούτο όμως δεν στάθηκε ικανό να επηρεάσει την αγάπη του για τον στίβο, τουναντίον το τελευταίο χρόνο κάνει τις καλύτερες επιδόσεις του!

Ισως -πόσο τραγικό στ’ αλήθεια- να παίζει ρόλο και ο μέντοράς του, ο προπονητής του Κώστας Λεβιδιώτης που και αυτός δίνει την ίδια μάχη, με την σκλήρυνση κατά πλάκας.

Ούτως ή άλλως είναι ένα θαυμάσιο υπόδειγμα αθλητή και ανθρώπου παράδειγμα προς όλους!

Αν ανηφορίσει κανείς κάνα βράδυ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, θα δει πώς γεννιούνται οι ήρωες της ζωής.