Πέλοπας Πατρών: Διακρίσεις και δυναμική συμμετοχή στον πρώτο περιφερειακό αγώνα δρόμου

Σπουδαίες εμφανίσεις από τους αθλητές και τις αθλήτριες
Ο ΑΟ Πέλοψ έδωσε δυναμικό «παρών» στον πρώτο περιφερειακό αγώνα δρόμου σε ανώμαλο έδαφος, με πληθώρα συμμετοχών και σημαντικές διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες.
Η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει τα εξής:
Στις 14/12 διεξήχθη ο πρώτος περιφερειακός αγώνας δρόμου σε ανώμαλο έδαφος. Ο σύλλογος μας ΑΟ ΠΕΛΟΨ δήλωσε για άλλη μια φορά παρόν με πληθώρα συμμετοχών καθώς ακόμα και διακρίσεων. Πιο αναλυτικά:
Στα 6χλμ ανδρών της κατηγορίας Κ20 ο Μπιλιανός Νικόλαος και ο Σταυρόπουλος Αλέξανδρος κατατάχθηκαν στην πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα με χρόνους 19:22 και 19:35 και στην τέταρτη θέση ήταν ο Κατσίκης Κωνσταντίνος που γυμνάζεται για δεύτερη χρονιά με τη προπονήτρια του συλλόγου μας Λυμπεράτου Ολυμπία με χρόνο 20:52.
Στα 8 χλμ της κατηγορίας ανδρών ο Κωνσταντίνος Τσόλκας με χρόνο 28.22 κατέλαβε τη 7η θέση.
Στα 8χλμ ανδρών της κατηγορίας Κ23, ο Γιαννακόπουλος Ιωάννης με χρόνο 25:14 κατέκτησε την δεύτερη θέση, καθώς στην 5η είχαμε τον Βλάχο Θεόδωρο με 25:57 και στην 10η τον Ζαρκάδακη Γεώργιο με 28:36.
Στα 4χλμ κοριτσιών της κατηγορίας Κ20 τη πρώτη θέση κατέκτησε η Πατσαλά Ευγενία που από το Σεπτέμβριο γυμνάζεται με τη προπονήτρια του συλλόγου μας Λυμπεράτου Ολυμπία με χρόνο 14.26. Στην ίδια κούρσα η Νικολία Πολυδωροπούλου κατέκτησε την τρίτη θέση με 15:25.
Στα 4χλμ αγοριών της κατηγορίας Κ18 ο Σακαμπέτης Δημήτριος κατέκτησε την δεύτερη θέση με χρόνο 13:01 και την τρίτη θέση ο Καρακάσης Ιωάννης με 13:03. Στην 10η θέση είχαμε τον Γεράσιμο Μιχαλάκο, στην 12η τον Γιαννακόπουλο Αλκιβιάδη και στην 13η τον Σαματά Ηρακλή με χρόνους 14:00, 14.25 και 14:29 αντίστοιχα.
Στα 1500μ αγοριών της κατηγορίας Κ14 αγωνίστηκε ο Καϊπάνος Νικόλαος με χρόνο 6:14.
Στα 1500μ κοριτσιών της κατηγορίας Κ14 η Καούρη Βασιλική ήρθε 9η με χρόνο 6:02. Στην ίδια κατηγορία αγωνίστηκαν επίσης και οι:
• Σταματίνα Μιχαλοπούλου με χρόνο 6:26
• Μαυρίκου Ελένη με 6:38
• Σταθοπούλου Μαρίνα με 6:40
• Καψάλη Χρύσα με 7:14
• Ντότσικα Μαρία με 7:30
Στα 800μ. κοριτσιών της κατηγορίας Κ12 η Σιδερογιάννη Νεφέλη κατέκτησε την 7η θέση με χρόνο 3:07. Η Βασιλική- Σταυρούλα Χρόνη σημείωσε χρόνο 3:23 και η Αγγελάτου Άλκηστις 3:27.
Στα 3χλμ αγοριών της κατηγορίας Κ18 αγωνίστηκε ο Μαλέας Στέργιος με χρόνο 13:13.
Στα 2χλμ κοριτσιών της κατηγορίας Κ16 η Πλατανίτη Δέσποινα σημείωσε χρόνο 9:00, η Ντότσικα Αναστασία 9:22, η Σπυριδούλα Βασιλική Ζαγκλα 9:51 μαζί με την Σπηλιοπούλου Δήμητρα και η Κρισα Μετάνι 10:49.
Τέλος στα 3χλμ κοριτσιών της κατηγορίας Κ18 η Αγγελάτου Ανθή κατέκτησε την πρώτη θέση με χρόνο 10:48. Ακολούθησαν στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση η Χρυσούλα Χριστίνα Μουστάκα με 11:13, η Ζωή Μουστάκα με 11:19 και η Πλατανίτη Καλλιόπη 11:26. Η Κατριβέση Αγγελική σημείωσε χρόνο 14:15 και η Εμμανουέλα Κούλου Ρόζα 15:14.
Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές του συλλόγου μας για την συμμετοχή τους.
