Πινγκ- πονγκ: Οι νικητές στα περιφερειακά πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων

Οι αθλητές και οι αθλήτριες έως 15 ετών συγκέντρωσαν όλη την προσοχή των φίλων της επιτραπέζιας αντισφαίρισης το Σαββατοκύριακο με τα Περιφερειακά πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων 2025-2026.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας αναφέρει τα εξής:

Τα Περιφερειακά πρωταθλήματα παίδων-κορασίδων 2025-2026 έγιναν σε τέσσερις περιοχές της χώρας και μέσα από θεαματικούς και δυνατούς αγώνες ανέδειξαν τους τοπικούς νικητές κι έδωσαν προκρίσεις για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας. Επιπλέον, είχαν πλήρη διαβάθμιση κι έτσι όλα τα παιδιά πήραν την ευκαιρία για πολλά ματς.

Συμμετείχαν 192 αγόρια και κορίτσια (με ορισμένες απουσίες της τελευταίας στιγμής) και τα χρυσά μετάλλια κατέκτησαν ο Δημήτρης Αλεξόπουλος και η Chen Yudie στην Αττική, ο Παναγιώτης Μητσόπουλος και η Θεοδώρα Στρωματά στη Βόρεια Ελλάδα, ο Σπύρος Φουσέκης και η Κωνσταντίνα Φιλοπούλου στη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο και ο Ευστράτιος- Κωνσταντίνος Δαλέκος στη Λοιπή Χώρα.

Το Περιφερειακό πρωτάθλημα της Αττικής διεξήχθη χτες 13 και σήμερα 14/12 στo Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και συγκέντρωσε 87 παιδιά (70 αγόρια και 17 κορίτσια) από 25 σωματεία.

Στα αγόρια κατέκτησε το τρόπαιο ο Δημήτρης Αλεξόπουλος δημιουργώντας απρόσμενο αποτέλεσμα. Από το νούμερο 5 των seeding ο αθλητής του Τελαμώνα Σαλαμίνας έφτασε στην κορυφή νικώντας στον τελικό με 3-2 σετ τον συμπαίκτη του Γιώργο Σασσάνη (Νο 2) και με ανατροπή από 1-2 σετ και 5-9 στους πόντους (8-11, 11-6, 11-8, 9-11, 11-8). Νωρίτερα, στα προημιτελικά, είχε επικρατήσει στα πέντε σετ και του 1 ου φαβορί, του Απόστολου Βατσακλή. Ο Σασσάνης ήταν και πέρσι φιναλίστ στον τελικό του Περιφερειακού πρωταθλήματος.

Την 3 η θέση πήρε ο Οδυσσέας Λυμβαίος του ΓΑΣ Χολαργού όταν ξεπέρασε στον «μικρό» τελικό τον Αλέξανδρο Μπαρμπούνη (Τελαμών Σαλαμίνας) με 3-1 σετ.

Στις κορασίδες έφτασαν στον τελικό τα δύο πρώτα φαβορί. Η Chen Yudie (Νο 1) από τον Έσπερο Καλλιθέας έχασε εύκολα το 1 ο σετ από την Αναστασία Μιχάλαρου της Προόδου Βουτζάς Ραφήνας, αλλά πήρε με μικρή διαφορά τα τρία επόμενα για το τελικό 3-1 (1-11, 11-8, 11-8, 11-8). Να προστεθεί ότι η Chen είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο στο φετινό Περιφερειακό πρωτάθλημα των νεανίδων, ενώ η Μιχάλαρου ήταν η νικήτρια του περσινού αντίστοιχου τουρνουά των κορασίδων.

Τρίτη κατετάγη η Σοφία Φίλη (Προφήτης Ηλίας Πειραιά) όταν έκαμψε με 3-2 σετ την Αργυρώ Κουτρουμπά από το Ηράκλειο 2001.

Από την έναρξη των κυρίως ταμπλό το μεσημέρι της Κυριακής μέχρι και τις απονομές των επάθλων η δράση καλύφθηκε με δύο live μεταδόσεις ύστερα από συμφωνία της ΕΦΟΕπΑ με το κανάλι gre78.tv στο youtube.

Το live 1 της Κυριακής ήταν στο λινκ

https://www.youtube.com/watch?v=h_TZtqGSrHU

το live 2 στο λινκ

https://www.youtube.com/watch?v=ORK1PVdWBNQ

Σημειωτέον ότι το ΣΕΦ συμμετέχει στις αγωνιστικές δραστηριότητες της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. στις αίθουσες 8 και 9 του αθλήματος. Με αρχή αυτό το Σαββατοκύριακο και το Περιφερειακό πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων Αττικής, γίνεται χορηγός με βάση το συμφωνητικό παραχώρησης για αγώνες, που συνυπέγραψαν η διοίκηση του φαληρικού σταδίου και η ομοσπονδία.

Το Περιφερειακό πρωτάθλημα της Βόρειας Ελλάδας φιλοξενήθηκε σήμερα στο γυμναστήριο του 6 ου Γενικού Λυκείου Καβάλας. Πήραν μέρος 35 παίδες και 14 κορασίδες.

Στα αγόρια έφτασε στην πρωτιά ο Παναγιώτης Μητσόπουλος. Ήταν νούμερο 1 στα φαβορί, στον τελικό αντιμετώπισε το νούμερο 2 και συμπαίκτη του στον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης, Γιάννη Στογιάννη και επικράτησε στα πέντε σετ κι από 0-2 πίσω (9- 11, 5-11, 11-4, 12-10, 11-3). Ο Ευθύμης Παναγιωτίδης ήρθε 3 ος νικώντας στο τελευταίο ματς κατάταξης τον Κωνσταντίνο Μισιρλή με 3-2 σετ. Και αυτοί οι αθλητές αγωνίζονται στον ΟΕΑ Θεσσαλονίκης.

Στα κορίτσια η Θεοδώρα Στρωματά έφτασε σε μεγάλη διάκριση, καθώς πήρε την 1 η θέση προχωρώντας από το νούμερο 7 των seeding. Η αθλήτρια του ΦΑΣ Τρικάλων κατέβαλλε στον τελικό το νούμερο 2, τη Σοφία Κατσαντώνη από τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης με 3-0 σετ (11-8, 11-9, 11-5). Στην 4άδα είχε νικήσει με 3-0 και το 1 ο φαβορί, τη Φωτεινή Παπαλέξη. Η τελευταία κατέλαβε την 3 η θέση όταν στον «μικρό» τελικό ξεπέρασε τη συμπαίκτριά της στη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης Παναγιώτα Τσέκαρη με 3-2 σετ.

Για τη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο το Περιφερειακό πρωτάθλημα διεξήχθη σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο «Κώστας Πετρόπουλος», στην Πάτρα.

Συμμετείχαν 37 παίδες και 8 κορασίδες από 11 σωματεία. Στα αγόρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο ο Σπύρος Φουσέκης. Ήταν 1 ο φαβορί και στον τελικό έκαμψε το Νο 2, τον συμπαίκτη του στον Ίκαρο Καστριτσίου Μάξιμο Πολυχρονόπουλο με 3-1 σετ (13-11, 11-13, 11-7, 11-9). Το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Μάριος Σερίδης, επίσης από τον Ίκαρο. Στο παιχνίδι για τις θέσεις 3-4 επικράτησε με 3-0 σετ του μίνι παμπαίδα Στέφανου Σκορδίλη από τον ΑΣΕΑ Κεφαλονιά & Ιθάκη.

Στις κορασίδες έκανε παραπάνω βήμα σε σχέση με πέρσι η Κωνσταντίνα Φιλοπούλου. Η αθλήτρια του ΑΟ Ξυλοκάστρου (νούμερο 1 στα φαβορί) ήταν τότε φιναλίστ στον τελικό και φέτος κατέκτησε στην πρωτιά. Στον καθοριστικό αγώνα νίκησε με 3-1 σετ τη μίνι παγκορασίδα Μαρία Ψαρρού (Νο 2) από τον Ποσεδώνα Λουτρακίου (11-3, 11-4, 8-11, 11-7). Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στην (επίσης 11χρονη) Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Γεωργοπούλου (ΑΟ Αχαΐας η Γαλήνη), που στο φινάλε νίκησε με 3-0 σετ την Αθανασία Κιντή (Ποσειδών Λουτρακίου).

Το πρωτάθλημα για τη Λοιπή Χώρα τέλος, διεξήχθη χτες Σάββατο στη Χίο, στο κλειστό γυμναστήριο Καμποχώρων. Αφορούσε μόνο στα αγόρια και είχε 11 συμμετοχές από 2 σωματεία.

Πρωταθλητής αναδείχτηκε για δεύτερη σερί χρονιά ο Ευστράτιος-Κωνσταντίνος Δαλέκος, που ήταν και 1 ο φαβορί. Ο αθλητής από τον Ωρίωνα Χίου επιβλήθηκε στον τελικό (όπως πέρσι) του Απόστολου Κοντόπουλου (Νο 3) από το ίδιο σωματείο με 3-0 σετ (11-8, 13-11, 11-7).

Την 3 η θέση πήρε ο Αργύρης Λουρεντζάκης, που είχε αρχίσει ως 2 ο φαβορί. Στον «μικρό» τελικό κατέβαλλε τον Δημήτρη Ξυλά με 3-0 σετ. Από τον Ωρίωνα Χίου είναι και αυτά τα παιδιά.