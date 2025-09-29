Ο νέος ΝΟΠ πήρε την 6η θέση στο τουρνουά του ΣΕΔΥ

Ανταγωνιστικοί και πλούσιοι σε συμπεράσματα οι πρώτοι επίσημοι αγώνες της νέας σε σύνθεση και παράλληλα νεανικής, ανδρικής ομάδας του ΝΟΠ, στο τουρνουά του ΣΕΔΥ στην Νέα Σμύρνη.

Ο προπονητής του ΝΟΠ Φώντας Λεμπέσης με τον συνεργάτη του Φώτη Γιαννόπουλο, έδωσαν την ευκαιρία σε όλους τους αθλητές του εικοσαμελούς ρόστερ, να αγωνιστούν και να δοκιμαστούν απέναντι σε δυναμικές και φιλόδοξες ομάδες.

Τα αποτελέσματα της ομάδας έχουν ως εξής:

1η αγωνιστική : ΠΑΟΚ - ΝΟΠ 20-09

2η αγωνιστική: ΝΟΠ - ΝΟΒ 03-26

3η αγωνιστική: ΝΟΠ - ΝΟ Χανίων 15 -15

Αγώνας χιαστί : ΝΟ Χίου - ΝΟΠ 18-20

Αγώνας για 5η-6η θέση ΝΟΠ - ΑΝΟ Γλυφάδας 10-19

Την αποστολή του ΝΟΠ στην Αθήνα (11 οι γηγενείς) συνόδεψαν ο Αλέξανδρος Χριστοδουλόπουλος και ο Βασίλης Τουντόπουλος και την αποτελούσαν οι αθλητές :

Καβουσανός Βασίλης

Βασίλης Κανελλόπουλος (C)

Ανδρικόπουλος Νίκος

Biocanin Mihajlo

Παπαδημητρίου Δημήτρης

Σταμέλος Δημήτρης

Παπαχριστόπουλος Γιώργος

Αντίοχος Φίλιππος

Παράσχος Μιχάλης

Σιαμάς Παναγιώτης

Σιαμάς Γιώργος

Λαμπάτος Άγγελος

Γιώτης Αχιλλέας

Κρεμανταλάς Κωνσταντίνος

Νικολόπουλος Δημήτρης

Παπάκος Άγγελος

Χριστοδουλόπουλος Δημήτρης

Κανελλόπουλος Ραφαήλ

Ζαφείρης Ηλίας

Τουντόπουλος Διονύσης

Στον ΝΟΠ θεωρούν σίγουρο ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί έτοιμη στην έναρξη του πρωταθλήματος και θα διεκδικήσει με δύναμη και πείσμα την εκπλήρωση των φετινών στόχων για ανταγωνιστική εικόνα και παραμονή στην κατηγορία, παράλληλα με την προώθηση και καθιέρωση νεαρών αθλητών από τις υποδομές.