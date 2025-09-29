Ο νέος ΝΟΠ πήρε την 6η θέση στο τουρνουά του ΣΕΔΥ

1 νίκη - 1 ισοπαλία και 3 ήττες
Ανταγωνιστικοί και πλούσιοι σε συμπεράσματα οι πρώτοι επίσημοι αγώνες της νέας σε σύνθεση και παράλληλα νεανικής, ανδρικής ομάδας του ΝΟΠ, στο τουρνουά του ΣΕΔΥ στην Νέα Σμύρνη.
Ο προπονητής του ΝΟΠ Φώντας Λεμπέσης με τον συνεργάτη του Φώτη Γιαννόπουλο, έδωσαν την ευκαιρία σε όλους τους αθλητές του εικοσαμελούς ρόστερ, να αγωνιστούν και να δοκιμαστούν απέναντι σε δυναμικές και φιλόδοξες ομάδες.
Τα αποτελέσματα της ομάδας έχουν ως εξής:
1η αγωνιστική : ΠΑΟΚ - ΝΟΠ 20-09
2η αγωνιστική: ΝΟΠ - ΝΟΒ 03-26
3η αγωνιστική: ΝΟΠ - ΝΟ Χανίων 15 -15
Αγώνας χιαστί : ΝΟ Χίου - ΝΟΠ 18-20
Αγώνας για 5η-6η θέση ΝΟΠ - ΑΝΟ Γλυφάδας 10-19
Την αποστολή του ΝΟΠ στην Αθήνα (11 οι γηγενείς) συνόδεψαν ο Αλέξανδρος Χριστοδουλόπουλος και ο Βασίλης Τουντόπουλος και την αποτελούσαν οι αθλητές :
Καβουσανός Βασίλης
Βασίλης Κανελλόπουλος (C)
Ανδρικόπουλος Νίκος
Biocanin Mihajlo
Παπαδημητρίου Δημήτρης
Σταμέλος Δημήτρης
Παπαχριστόπουλος Γιώργος
Αντίοχος Φίλιππος
Παράσχος Μιχάλης
Σιαμάς Παναγιώτης
Σιαμάς Γιώργος
Λαμπάτος Άγγελος
Γιώτης Αχιλλέας
Κρεμανταλάς Κωνσταντίνος
Νικολόπουλος Δημήτρης
Παπάκος Άγγελος
Χριστοδουλόπουλος Δημήτρης
Κανελλόπουλος Ραφαήλ
Ζαφείρης Ηλίας
Τουντόπουλος Διονύσης
Στον ΝΟΠ θεωρούν σίγουρο ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί έτοιμη στην έναρξη του πρωταθλήματος και θα διεκδικήσει με δύναμη και πείσμα την εκπλήρωση των φετινών στόχων για ανταγωνιστική εικόνα και παραμονή στην κατηγορία, παράλληλα με την προώθηση και καθιέρωση νεαρών αθλητών από τις υποδομές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr