Έξι μετάλλια για τους τοξοβόλους του ΑΣΠ Πατρών

Με 6 χρυσά μετάλλια στις 8 συμμετοχές αθλητών-τριών στον πανελλήνιας συμμετοχής αγώνα τοξοβολίας που έγινε 21/9 στην Ναύπακτο γύρισε ο Αθλητικός Σύλλογος Προαστείου Πατρών.

Σε έναν εξαιρετικό αγώνα στο Παπαχαραλαμπιο στάδιο με άψογη οργάνωση, πολλές συμμετοχές και επιτυχίες των αθλητών ανέβασαν το επίπεδο των αγώνων.

Χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Καραβιωτης Ανδρέας, Βλάχος Γεώργιος, Θωμάς Παναγιώτης, Αργύρης Άγγελος, Καλαβριζιωτη Δήμητρα και Τσακας Σωτήρης, αξιόλογες επιδόσεις είχαν οι Κατριμπουζας Νίκος και Θωιδης Πολυχρόνης.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Προαστείου Πατρών συγχαίρει τούς αθλητές του για την επιτυχία και τους διοργανωτές του αγώνα.