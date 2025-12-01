Κατακλύστηκε το Top Parks από skaters στο μεγάλο Rollers Party του Πατραϊκού Ομίλου Τροχοπεδίλων

Εκατοντάδες skaters κάθε ηλικίας κατέκλυσαν το εμπορικό κέντρο Top Parks, συμμετέχοντας στο εντυπωσιακό Rollers Party που διοργάνωσε ο Πατραϊκός Όμιλος Τροχοπεδίλων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ετήσια βράβευση των κορυφαίων αθλητών του συλλόγου για το 2024 και μετέτρεψε τον χώρο σε μια μεγάλη γιορτή κύλισης, ρυθμού και χορού.

Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν ένα ξεχωριστό απόγευμα με μουσική, χορό και επιδείξεις δεξιοτεχνίας στα πατίνια, δημιουργώντας μια ζωντανή και χαρούμενη ατμόσφαιρα. Το Rollers Party αποτέλεσε μια ακόμη δράση του Πατραϊκού Ομίλου Τροχοπεδίλων που αναδεικνύει τη συνεχή ανάπτυξη και εξωστρέφεια του αθλήματος στην Πάτρα.