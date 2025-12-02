Πάτρα- Ολυμπιακή βραδιά στην Gallery Ωδείο: Αθλητές, τέχνη και ιστορία ενώνουν δυνάμεις- ΦΩΤΟ

Σε μια λαμπρή και συγκινητική εκδήλωση στην Gallery Ωδείο του Κέντρου Πολιτισμού – Αθλητισμού Πάτρας, τιμήθηκαν οι Μαραθωνοδρόμοι της πόλης και αναδείχθηκαν τα διαχρονικά Ολυμπιακά ιδεώδη, στο πλαίσιο της τιμητικής υποδοχής της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας και της προβολής του Ολυμπιακού ύμνου του Κωστή Παλαμά.

Η βραδιά συνδύασε πολιτισμό, τέχνη και αθλητισμό, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Πάτρας ως πόλη του Ολυμπισμού και της Λαμπαδηδρομίας.

"Στον καλαίσθητο χώρο της Gallery Ωδείο του Κέντρου Πολιτισμού –Αθλητισμού έναντι Ρωμαϊκού Ωδείου, στα πλαίσια τιμητικής υποδοχής της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Πόλη του στιχουργού του Ολυμπιακού ύμνου Κωστή Παλαμά την Πάτρα και σε μια συγκινητική βραδιά αφιερωμένη στα διαχρονικά Ολυμπιακά ιδεώδη και τα Ολυμπιακά σύμβολα, τιμήθηκαν οι Μαραθωνοδρόμοι της Πάτρας, που με ασίγαστο πάθος και ευλαβική αφοσίωση προβάλλουν και αναδεικνύουν καθημερινά τις Ολυμπιακές αξίες και την Αριστεία, με τη συμμετοχής τους σε κάθε Ωραίο, Μεγάλο και Αληθινό.

Ήταν μια Πολιτιστική, Ολυμπιακή και Καλλιτεχνική εκδήλωση με συνδιοργάνωση τον Σύλλογο Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» το Κέντρο Πολιτισμού-Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς» και την Λέσχη Περιπατητών Δρομέων και Μαραθωνοδρόμων «Φαέθων» στην οποία όλοι μαζί, ιδεολόγοι αθλητές και λάτρεις του Ολυμπισμού, δια στόματος των ομιλητών, του Δρ.Μαλλιά Θεόδωρου, και Κίμωνα Αποστολόπουλου, αναφώνησαν κραυγαλέα για άλλη μια φορά την οφειλή που έχουμε στην ανεπανάληπτη Πολιτιστική μας Κληρονομιά, να προβάλλουμε την Πάτρα ως Διεθνή Πόλη του Ολυμπιακού ύμνου και της Λαμπαδηδρομίας, να αναδείξουμε το διαχρονικό και Παγκόσμιο Σύμβολο του Ολυμπισμού τον Ολυμπιακό ύμνο του Κωστή Παλαμά ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά και να καθιερώσουμε την Δυτική Ελλάδα ως «Γή της Ολυμπίας»

Την παραπάνω οφειλή και κραυγή αγωνίας, έκφρασε με παραστατικό τρόπο στην οπτικοακουστική του ομιλία ο καθηγητής Μαλλιάς Θεόδωρος, ενημερώνοντας τους συμπολίτες του για την σπουδαιότητα ανάδειξης και προβολής των παραπάνω Ολυμπιακών Συμβόλων, καθώς και της οικίας Παλαμά σε σύμβολο Ολυμπισμού, και μαζί με την παρουσίαση του ιδιαίτερου video που επιμελήθηκε με τίτλο «Οι θρυλικές, Ηθικές Ολυμπιακές στιγμές των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων» και την ανάκρουση του Ολυμπιακού ύμνου στην πρώτη τελετή αφής στην οικία Παλαμά, μας αναβιώνουν και οπλίζουν κάθε ελπίδα για την Αθανασία του Ολυμπιακού Πνεύματος.

Σκοπός να αντιτάξουμε μια σθεναρά ασπίδα ηθικής αντίστασης ενάντια στην ιδεολογική φθορά των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων για να διαφυλάξουμε το Ολυμπιακό μεγαλούργημα της Ειρήνης και Αδελφοσύνης όλων των λαών της Γής.

Επίσης, εντυπωσίασε, η οπτικοακουστική παρουσίαση του Κίμωνα Αποστολόπουλου με τις συγκινητικές αναφορές και τιμητικές βραβεύσεις με το ιστορικό ενθύμημα βιβλίο-λεύκωμα του Δρ.Μαλλιά Θεόδωρου «Οι Καλλιτέχνες Δημιουργούν Πολιτισμό και την αναμνηστική Αρχαϊκή καρφίτσα δρομέων αθλητών, στους παρόντες διαχρονικούς Μαραθωνοδρόμους, που είδαν τον εαυτό τους στην παρουσίαση να ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια ακόμα και σε υπερμαραθώνιες διαδρομές, μέσα στα δάση τα βουνά στις Άλπεις, στην Γαλλία, την Ρώμη την Κύπρο μεταφέροντας το «νενικήκαμε», μήνυμα Αριστείας στην συμμετοχή και την «Ευγενή Άμιλλα»

Την εκδήλωση ευλόγησε ο ιερωμένος σεβάσμιος πατέρας Αλέξιος ως εκπρόσωπος του Σ. Μητροπολίτη Πατρών, και τίμησαν την εκδήλωση με ένθερμους χαιρετισμούς, ο Πρώην Υπουργός και Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, Νικολόπουλος Νίκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Ζαΐμης Φωκίων, οι πρώην Περιφερειάρχες Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, κυρία Μπάστα-Γεωργακοπούλου Δήμητρα και Κατσιφάρας Απόστολος.

Ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία και τον χαιρετισμό του Προέδρου του Συλλόγου των Πατρινών Νέας Υόρκης «Κωστής Παλαμάς» κ. Σερέτη Πάνο για την πολύπλευρη συνεργασία μας τώρα και στο μέλλον στηρίζοντας τις Πολιτιστικές και Ολυμπιακές εκδηλώσεις στην Αμερική, καθώς και ο έγγραφος χαιρετισμός στήριξης εκ΄μέρους του δυναμικού συνεργάτη μας του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου από το Μόντρεαλ του Καναδά, αγαπητού Αντιπροέδρου Δημοσίων σχέσεων, πυρηνικού φυσικού, Πάπα Κώστα.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Δημοτικής παράταξης «Σπιράλ» κ.Κουλούρης Μάκης και εκπροσώπησε την παράταξη Αϊβαλή ο Αποστόλης Σταθόπουλος.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχαν ο καταξιωμένος δημοσιογράφος Παναγιώτης Ρηγόπουλος και ο γνωστός μας τηλεοπτικός ανταποκριτής Παπαδιονυσίου Αχιλλέας, λάτρεις των Ολυμπιακών ιδεωδών και άριστοι εκφραστές των Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Η φροντίδα και επιμέλεια της εκδήλωσης με την καλαισθητική παρουσίαση των Ολυμπιακών και Καλλιτεχνικών εκθεμάτων με τον βωμό των Ολυμπιακών δαδών, της Προέδρου του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού Κωστής Παλαμάς κυρίας Γεωργίας Γιάχου-Μαλλιά, του μέλους του Δ.Σ της Λέσχης Περιπατητών Δρομέων και Μαραθωνοδρόμων κυρίας Αριστέας Νικολοπούλου και της Γραμματέας του Κέντρου κ.Μάρα Γιούλη, ήταν υποδειγματική και μοναδική.

Ευχαριστίες για την προσφορά των γευστικών προϊόντων τους την Λούξ, Μαρλαφέκα και την οινοποιία Μαυρόγιαννη Έλενα" αναφέρει σε ανακοίνωσή του Σύλλογος Καλών Τεχνών Πάτρας «Κωστής Παλαμάς» του Κέντρου Πολιτισμού-Ολυμπισμού «Κωστής Παλαμάς»"