Θύελλα Πατρών και ΚΔΑΠ «Ηλιοτρόπιο» ενώνουν δυνάμεις για παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία

Η Θύελλα Πατρών και το ΚΔΑΠ «Ηλιοτρόπιο» ανακοίνωσαν μια νέα συνεργασία με επίκεντρο την υποστήριξη παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία.
Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει τα εξής:
Η διοίκηση του Α.Π.Σ Θύελλα Πατρών και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά , εφήβους και άτομα με αναπηρία Ηλιοτρόπιο προχώρησαν σε μια συνεργασία με βαθιά κοινωνική ευθύνη, έχοντας στο επίκεντρο τα παιδιά, τους εφήβους και τα άτομα με αναπηρία.
Συγκεκριμένα, ο εκτελεστικός διευθυντής της Θύελλας Πατρών κ. Χρήστος Σωτηρόπουλος και οι ιδιοκτήτες του ΚΔΑΠ κ.κ.Ευα Ξένου και Σαμαντας Κωνσταντίνος συζήτησαν το τρόπο και το πλάνο όπου ο αθλητικός σύλλογος κ το ΚΔΑΠ θα συνεργαστούν στον Αθλητικό,πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα μέσα από δράσεις όπου θα ξεκινήσουν ΑΜΕΣΑ ,Επίσης η διοίκηση της Θύελλλας και οι ιδιοκτήτες του Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης απο κοινού θα μετέχουν και θα παρακολουθούν αθλητικά event όπου άτομα με αναπηρία συμμετέχουν ενεργά!
Η όμορφη αυτή σύμπραξη επισφραγίζεται την παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία και οι δυο μεριές ευελπιστούν ότι η συνεργασία αυτή θα φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα για τα μέλη τους.
Λεπτομέρειες της συνεργασίας θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες.
Κανένας δεν είναι στο περιθώριο,κανένας δεν ξεχωρίζει κ η δύναμη που κρύβουμε μέσα μας θα γίνει ο κινητήριος μοχλός να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε…ΜΑΖΙ!
