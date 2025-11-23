Πύργος: 17χρονος συνελήφθη με σουγιά και με μαχαίρι σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Ένας 17χρονος συνελήφθη στον Πύργο καθώς έφερε μαζί του μαχαίρια σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ένας 17χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, κατά την είσοδο του σε Δημοτικό Στάδιο, όπου διεξαγόταν ποδοσφαιρικός αγώνας, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, ένας ελβετικός σουγιάς και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.