Πάτρα: Δύο συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τι αναφέρει η αστυνομία

Η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες στην Πάτρα, προσωρινούς υπεύθυνους καταστημάτων, για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

1. Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περίοικων και καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

2. Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περίοικων.

