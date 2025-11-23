ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ρεκόρ συμμετοχής στις εσωκομματικές εκλογές- Στις κάλπες σήμερα τα μέλη της ΝΔ

Με τη συμμετοχή 122.546 ενεργών μελών πραγματοποιούνται σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, για την ανάδειξη των Προέδρων και των Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και στις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις (ΔΗΜΤΟ), καθώς και των συνέδρων ενόψει του επερχόμενου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί η οργάνωση της Αχαΐας, η οποία βρίσκεται στο προσκήνιο στην Πειραιώς. Υψηλόβαθμα στελέχη επισημαίνουν με ικανοποίηση ότι στην περιοχή καταγράφηκε ρεκόρ εγγραφών - 18.000 μέλη - αριθμός που ξεπερνά ακόμη και μεγάλες Τοπικές Οργανώσεις της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Τα εκλογικά κέντρα στην Αχαΐα, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την Γραμματεία Οργανωτικού είναι:

1. Κέντρου Πόλεως Πάτρας, Στρούμπειο, 2ο Δημοτικό Σχολείο στην οδό Μαιζώνος 26, όπου θα λειτουργήσουν 4 εκλογικά τμήματα για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.

2. Βορείου Τομέα Πάτρας, 34ο Δημοτικό Σχολείο-Ανθούπολη, έναντι Τροχαίας Πατρών, όπου θα λειτουργήσουν τρία εκλογικά τμήματα.

3. Νοτίου Τομέα Πάτρας, 5ο Γυμνάσιο Πατρών (πλατεία Μαρούδα, Μαραγκοπουλου 1), όπου θα λειτουργήσουν 3 εκλογικά τμήματα.

4. Ερυμάνθου: Δημαρχείο Ερυμάνθου στην Χαλανδρίτσα (1 εκλογικό τμήμα).

5. Δυτικής Αχαΐας: Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας, όπου θα λειτουργήσουν τρία εκλογικά τμήματα.

6. Καλάβρυτα: (ΚΕΠ, οδός Αγίου Αλεξίου 35), όπου θα λειτουργήσει ένα εκλογικό τμήμα.

7. Κλειτορία: ΚΕΠ Κλειτορίας (κεντρική πλατεία), όπου θα λειτουργήσει ένα εκλογικό τμήμα.

8.Αιγιαλείας: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αιγιαλείας «Αλέκος Μέγαρης», όπου θα λειτουργήσουν τρία εκλογικά τμήματα.

Οι ψηφοφόροι θα παίρνουν τρία ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος, για να ξεχωρίζουν.

Το ψηφοδέλτιο για τη ΔΕΕΠ θα είναι ενιαίο, δηλαδή στο επάνω μέρος θα αναγράφονται οι υποψήφιοι για την προεδρία και εν συνεχεία όλα τα υποψήφια μέλη.

Το δεύτερο ψηφοδέλτιο που θα διανέμεται αφορά την εκλογή προέδρου και μελών των ΔΗΜ.ΤΟ., και το τρίτο την εκλογή των συνέδρων.

Οι «267» στη «μάχη» του σταυρού

Συνολικά, οι Αχαιοί που ρίχνονται στη «μάχη» του σταυρού, είτε για τις ΔΗΜ.ΤΟ., είτε για τη ΔΕΕΠ, είτε για την εκλογή τους ως σύνεδροι, ανέρχονται σε 267! Τόσο στη ΔΕΕΠ όσο και σε όλες τις Τοπικές Οργανώσεις της Αχαΐας υπάρχουν τουλάχιστον δύο υποψηφιότητες για την προεδρία, ενώ στην Δυτική Αχαΐα είναι τρεις και, κατ’ επέκταση, υπάρχουν και οι αντίστοιχες «ομάδες» υποψηφίων μελών.

Η «ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ»

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Γραμματείας Οργανωτικού, η σταυροδοσία για το Δ.Σ. της ΔΕΕΠ και τις ΔΗΜ.ΤΟ. έχει ως εξής:

(Σε παρένθεση αναγράφεται ο αριθμός των εκλεγομένων μελών).

-ΔΕΕΠ Αχαΐας: 5 (15)

-ΔΗΜΤΟ Αιγιαλείας: 4 (13)

-ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων: 3 (9)

-Βορείου Τομέα Πάτρας: 3 (11)

-Κέντρου Πόλεως Πατρών: 5 (15)

-Νοτίου Τομέα Πάτρας: 3 (11)

-ΔΗΜΤΟ Ερυμάνθου: 2 (7)

-ΔΗΜΤΟ Δυτικής Αχαΐας: 3 (9)

Στο ψηφοδέλτιο για τους συνέδρους μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι και οκτώ σταυροί.

ΠΟΣΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ο αριθμός-ρεκόρ των μελών

Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ολοκληρώθηκε η προθεσμία για εγγραφές και διά ζώσης στις οργανώσεις του κόμματος και στην Αχαΐα καταγράφεται νέο ρεκόρ, καθώς δικαίωμα συμμετοχής στις κάλπες έχουν συνολικά 18.000 μέλη του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 11.520 μέλη έχουν εγγραφεί για να ψηφίσουν διά ζώσης, ενώ 6.580 φέρεται ότι επέλεξαν την ηλεκτρονική ψήφο.

ΠΟΣΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΑΝΑ ΔΗΜ.Τ.Ο.

Συνολικά ανά Δημοτική Τοπική Οργάνωση, οι αριθμοί των εγγραφών είναι οι εξής:

-ΔΗΜΤΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΑΣ: 4.543

-ΔΗΜΤΟ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: 3.413

-ΔΗΜΤΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: 2.212

-ΔΗΜ.ΤΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: 3.541

-ΔΗΜΤΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ: 2.500

-ΔΗΜΤΟ ΝΔ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ: 797

-ΔΗΜΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ: 985

233 κάλπες στην επικράτεια

Αξιοσημείωτα είναι και τα επιμέρους δεδομένα των ενεργών μελών που μπορούν να ψηφίσουν είτε στις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες. Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή εκτός από κάποιες, λίγες, οργανώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες των δύο υποψηφιοτήτων και ενδεχομένως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας με τους νέους Προέδρους και τα Συμβούλια των κομματικών οργανώσεων, καθώς και τους 1.000 συνέδρους που θα εκλεγούν είναι το σημείο αφετηρίας για το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί την άνοιξη, ενώ μέχρι τότε θα έχουν πραγματοποιηθεί και Προσυνέδρια σε όλη τη χώρα. Στην Πειραιώς και στο Μαξίμου έχουν ήδη αρχίσει οι συσκέψεις για την άρτια οργάνωση Προσυνεδρίων και Συνεδρίου, καθώς είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία τόσο για αύξηση της συσπείρωσης, όσο και για έναν ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία έναν χρόνο πριν τη μάχη του 2027.