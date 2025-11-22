Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα- Φουντώνει η οργή των αγροτών: «Δεν αντέχουμε άλλο»- Συλλαλητήριο και πορεία- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Αποζημιώσεις 100%, εμβολιασμοί, πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ και εγγυημένες τιμές στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων

Αγρότες από Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία συμμετείχαν σήμερα στην Πάτρα στο μεγάλο συλλαλητήριο της πλατείας Γεωργίου, που πραγματοποιήθηκε υπό βροχή, δείχνοντας αποφασιστικότητα για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν επίσης περίπου 30 αγροτικά οχήματα, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη οπτική και δυναμική παρουσία.

Μετά τη συγκέντρωση, οι αγρότες πραγματοποίησαν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, προβάλλοντας τα αιτήματά τους, τα οποία περιλαμβάνουν πλήρη αποζημίωση για απώλειες από ζωονόσους, κρατική ευθύνη για τον εμβολιασμό των κοπαδιών, άμεση καταβολή των οφειλών του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξασφάλιση κατώτατης εγγυημένης τιμής στα προϊόντα, όπως η σταφίδα για τους παραγωγούς του Αιγίου.

Η σημερινή κινητοποίηση θεωρείται προπομπός της αυριανής Πανελλαδικής Σύσκεψης στη Λάρισα, όπου οι αγρότες θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις και πιθανές μορφές κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρότες Πορεία Συλλαλητήριο Πλατεία Γεωργίου

