Πάτρα: Νέοι και νέες σε ανοιχτό διάλογο με τον Ν. Ανδρουλάκη- ΦΩΤΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, σήμερα, σε χώρο της πεζόδρομου της Παντανάσσης, η συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, με νέες και νέους της Πάτρας.

Ο χώρος γέμισε από φοιτητές, νέους επαγγελματίες και μέλη της τοπικής νεολαίας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα, να συζητήσουν και να ακούσουν από κοντά τις θέσεις του προέδρου.

Η ατμόσφαιρα ήταν ζωντανή και άτυπη, με τον Ανδρουλάκη να δίνει έμφαση στον διάλογο και να απαντά σε κάθε παρέμβαση, επιδιώκοντας μια συμμετοχική κουβέντα με τους παρευρισκόμενους.

Η σημερινή συνάντηση αποτέλεσε την πρώτη στάση της επίσκεψής του στην Πάτρα, πριν από τις αυριανές εργασίες της Περιφερειακής Συνδιάσκεψης Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και την κεντρική του ομιλία στις 19:30.