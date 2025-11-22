Φιλιππιάδα: Διάσωση αλόγου που παγιδεύτηκε στις λάσπες- ΒΙΝΤΕΟ

Η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας απεγκλώβισε με ασφάλεια το ζώο χωρίς να τραυματιστεί
Μία συγκινητική διάσωση αλόγου πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 22 Νοεμβρίου στη Φιλιππιάδα, όταν το ζώο παγιδεύτηκε μέσα στις λάσπες μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.
Το άλογο είχε ακινητοποιηθεί λόγω της συσσώρευσης λάσπης και φερτών υλικών που προκάλεσαν οι καταιγίδες, αδυνατώντας να κινηθεί.
Στο βίντεο που δημοσίευσε η Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας φαίνεται η ομάδα να εντοπίζει το ζώο, να πλησιάζει προσεκτικά και να το δένει με σχοινί, για να το τραβήξει σε ασφαλές σημείο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το άλογο απεγκλωβίστηκε χωρίς τραυματισμό.
