Πάτρα: Ένταση και ζημιές σε Ι.Χ. στη Νόρμαν από ανήλικους Ρομά

Άμεση επέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ
Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Νόρμαν στην Πάτρα, όταν ομάδα ανηλίκων Ρομά διαπληκτίστηκε μεταξύ τους, προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κατάσταση θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σοβαρότερα επεισόδια, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι επενέβησαν για την αποκατάσταση της τάξης.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr