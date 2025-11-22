Πάτρα: 46χρονος φέρεται να συμμετείχε στο κύκλωμα με τις μαϊμού επενδύσεις

46χρονος Πατρινός φέρεται να «ψάρευε» πελάτες και να συμμετείχε στο κύκλωμα με τις μαϊμού επενδύσεις.

Κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτες και πλαστογραφίες. Σύμφωνα με την δικογραφία εντάχθηκε ως μέλος της οργάνωσης και φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο της αναζήτησης υποψηφίων θυμάτων. Φέρεται επίσης να ήταν παρών στις συναντήσεις με τα θύματα και διαβεβαίωνε τα όσα τους… υπόσχονταν, σύμφωνα με την εφημερίδα "Γνώμη".

Μεταξύ των θυμάτων που εξαπάτησαν και ένας Πατρινός

Σύμφωνα με το ίδιομ δημοσίευμα, γνωστό έμπορο φέρεται να τον έπεισαν τα αρχηγικά στελέχη και ο 46χρονος από την Πάτρα για δήθεν επένδυση στο καζίνο Λουτρακίου. Του άρπαξαν 42.500 ευρώ. Προ εβδομάδων τον πλησίασαν και πάλι ζητώντας του 50.000 ευρώ για συνέχιση της επένδυσης και για συμμετοχή στην διεκδίκηση ενός πολυτελούς αυτοκινήτου. Του είχαν πει ότι θα «φροντίσουν» ώστε να είναι ο νικητής της κλήρωσης. Η τελική συνάντηση για τα χρήματα είχε γίνει σε κατάστημα στην περιοχή του Ρίου.

Ο 46χρονος Πατρινός φέρεται να κατάφερε να προσεγγίσει και να τον ρίξει στα δίχτυα του κυκλώματος και έναν Καλαματιανό. Του δόθηκε η υπόσχεση για βέβαιη απόδοση στο καζίνο του άρπαξαν 200.000 ευρώ. Του έδωσαν και μία πλαστή επιταγή ύψους 600.000 ευρώ ως εγγύηση για την απόδοση της επένδυσης.

Τι δηλώνει ο δικηγόρος του 46χρονου

Συνήγορος του 46χρονου Πατρινού είναι ο δικηγόρος Πατρών Κώστας Κρεμμύδας, ο οποίος δήλωσε, στο ίδιο δημοσίευμα: "Σε σχέση με την υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, οφείλω να επισημάνω ότι μεγάλο μέρος όσων έχουν παρουσιαστεί δημόσια δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα της δικογραφίας ενώ πιθανολογώ σφόδρα ότι οι μελλοντικές εξελίξεις θα εκπλήξουν πολλούς. Ο εντολέας μου αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή στις πράξεις που του αποδίδονται και είναι βέβαιος ότι η αντικειμενική αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού θα αναδείξει την αθωότητά του»!