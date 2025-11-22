Λουτράκι: «Δεν ξαναμιλάω με δημοσιογράφο», δήλωσε η δασκάλα και αποχώρησε από ζωντανή σύνδεση

Οι παρουσιαστές και οι τηλεθεατές εκπομπής του Open αιφνιδιάστηκαν με τη δασκάλα, η οποία κατήγγειλε στην αστυνομία 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε όταν την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του σε σχολείο στο Λουτράκι.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της σύνδεσης και όταν η Ναταλία Κατσίφη κλήθηκε να μιλήσει, αρκέστηκε να πει δύο κουβέντες και να αποχωρήσει. «Κοιτάξτε. Ό,τι ήταν να πω, το είπα στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου χθες. Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα σε κανένα άλλο κανάλι. Ευχαριστώ πολύ, αυτό ήθελα να πω ενώπιον όλων. Δεν θέλω να ξαναμιλήσω σε κανέναν άλλο δημοσιογράφο» ανέφερε χαρακτηριστικά.