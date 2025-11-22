Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες τραυματίστηκαν πέφτοντας από μπαλκόνι 6 μέτρων- Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο

Δύο αλλοδαποί, ηλικίας 33 και 35 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ωραιοκάστρου, καθώς χθες το βράδυ στην περιοχή του Δρυμού μπήκαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το ποσό των 615 ευρώ.

Οι διαρρήκτες έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος εκείνη την ώρα επέστρεφε στο σπίτι. Προσπαθώντας να διαφύγουν, οι δύο δράστες πήδηξαν από μπαλκόνι ύψους περίπου έξι μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Εθελοντές της Ομάδας Διάσωσης Δρυμού έσπευσαν στο σημείο και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, αναζητείται τρίτο άτομο που φέρεται να τους περίμενε μέσα σε αυτοκίνητο.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.