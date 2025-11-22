Πειραιάς: Ο πατέρας της 13χρονης που πνίγηκε σε σχολείο υπέβαλε μήνυση

«Στο νοσοκομείο Νίκαιας μεταφέρθηκε το κορίτσι και ήταν χωρίς σφυγμό . Έγινε τιτάνια προσπάθεια να το επαναφέρουν και ΚΑΡΠΑ πάνω από μισή ώρα» εξήγησε αρχικά και πρόσθεσε για το περιστατικό: «Εμείς στη Νίκαια δεν βρήκαμε τροφή στην τραχεία. Δεν ξέρω αν υπήρχε τροφή στο σχολείο και κατάφερε ο γιατρός εκεί ή η νοσηλεύτρια να αποφράξουν την τραχεία. Θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή και εκεί θα φανούν τα αίτια του θανάτου».

Τις τιτάνιες προσπάθειες των νοσηλευτών και των γιατρών να επαναφέρουν το κορίτσι περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» στο OPEN.

Η μήνυση κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης. Ο πατέρας επιδιώκει να μάθει τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη στιγμή και πώς προκλήθηκε το τραγικό συμβάν.

Ο πατέρας της 13χρονης μαθήτριας, που πνίγηκε κατά τη διάρκεια γεύματος σε σχολείο του Πειραιά , υπέβαλε μήνυση ζητώντας τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου της κόρης του.

«Πλήρως στελεχωμένο το Ειδικό Σχολείο»

Με αφορμή πληροφορίες που μεταδόθηκαν σχετικά με υποστελέχωση του 2ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά, από πλευράς υπουργείου Παιδείας αναφέρεται ότι το 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά είναι πλήρως στελεχωμένο.

Αναλυτικότερα, από το υπουργείο αναφέρονται τα εξής: Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών. Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα.

Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Συγκεκριμένα στο σχολείο, σύμφωνα με το υπουργείο, αυτή τη στιγμή υπηρετούν:

8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

1 νοσηλευτής

1 λογοθεραπευτής

1 εργοθεραπευτής

1 φυσικοθεραπευτής

2 ψυχολόγοι

1 κοινωνικός λειτουργός

1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

1 μουσικός ειδικής αγωγής

1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Επίσης, από σχετική ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, σημειώνεται ότι κατά την ώρα της πρωινής σίτισης το 13χρονο κοριτσάκι βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δύο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας: «Όταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία του παιδιού στην κατάποση εκλήθη η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ταυτόχρονα εκλήθη από τον Διευθυντή του Σχολείου το ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Παράλληλα ειδοποιήθηκα και οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, οι οποίοι έσπευσαν και επιλήφθηκαν του περιστατικού στο χώρο που βρισκόταν.

Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού στο Γενικό Κρατικό Νικαίας».

Δύο προσαγωγές

Στην προσαγωγή του διευθυντή του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά και ενός ακόμη εκπαιδευτικού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης του τραγικού περιστατικού που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου, όταν μια 13χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της από πνιγμό.