ΟΠΕΚΕΠΕ: 82.870 αγρότες πληρώθηκαν για ενισχύσεις 46 εκατ. ευρώ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην καταβολή νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων (αιτήσεις 2024) σε 82.870 αγρότες, πιστώνοντας συνολικά 46 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς τους.

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων των αγροτών, ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στους πραγματικούς δικαιούχους και μόνο.

Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω πληρωμές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές.