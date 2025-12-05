Πολάκης για Τσίπρα: «Έχω υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία»

Απάντηση στο ερώτημα που δέχτηκε για την απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, έδωσε ο Παύλος Πολάκης.

«Έχω υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία» απάντησε το πρωί της Παρασκευής, προσθέτοντας «δεν μου άρεσε η εικόνα» για Φάμελλο και Χαρίτση, ενώ παράλληλα διεμήνυσε ότι «εγώ δεν κάνω παρακάλια» για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Δεν μου άρεσε η εικόνα με τον εξώστη» είπε ο κ. Πολάκης για να προσθέσει με νόημα «στον κάθε ένα κάνουν αυτά που επιτρέπουν να του κάνουν».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό απάντησε «εγώ ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία για ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Δεν με αφορά η λογική να κάνω παρακάλια, ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κάνω πορτοκάλια».