Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σήμερα την «Ιθάκη» του

Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του «Ιθάκη» οι πωλήσεις του οποίου ξεπέρασαν κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη που μπορεί να έκαναν ο πρώην πρωθυπουργός, οι στενοί του συνεργάτες αλλά και ο εκδοτικός οίκος, σήμερα το απόγευμα αναμένεται το πρώτο κρας τεστ για τον Αλέξη Τσίπρα.

Στις 7 το απόγευμα, στο «Θέατρο Παλλάς», στο κέντρο της Αθήνας ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό την «Ιθάκη» του. Η σημερινή εκδήλωση εγκαινιάζει έναν κύκλο αντίστοιχων παρουσιάσεων σε μεγάλες πόλεις της χώρας, οι οποίες θα ολοκληρωθούν τους πρώτους μήνες του 2026 οπότε και ο κ. Τσίπρας αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του. Αν δηλαδή θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με τον οποίο θα συμμετέχει στις επόμενες εθνικές εκλογές ή θα αναλάβει πρωτοβουλία για το συνασπισμό κομμάτων με τον ίδιο να τίθεται επικεφαλής του εκλογικού συνδυασμού επιδιώκοντας να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός - Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες η ομιλία Τσίπρα θα διαρκέσει περίπου μία ώρα, ενώ σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό της, αν και οι άνθρωποι του επιτελείου του δεν δίνουν λεπτομέρειες, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει για το μέλλον και δεν θα αρκεστεί σε εκείνα που αναφέρονται στην "Ιθάκη".

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνουν οι δημοσιογράφοι Μαρία Νικόλτσιου και Αντώνης Αντζολέτος.

Η σημερινή εκδήλωση, που αναμένεται να έχει αρκετό κόσμο, θα απαντήσει το ερώτημα «που το πάει ο Τσίπρας», με τον ίδιο και τους στενούς του συνεργάτες να εργάζονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα πυρετωδώς ώστε να στεφθεί από επιτυχία. Πάντως, ο κ. Τσίπρας στην χθεσινοβραδινή του ανάρτηση ανέφερε "Ο αγώνας για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη δεν είναι αγώνας εκατό μέτρων, είναι μαραθώνιος". Επίσης "Στην ιστορία δεν οφείλουμε να παρουσιαστούμε δικαιωμένοι, της οφείλουμε όμως να μιλήσουμε. Με ευθύνη, με καθαρότητα και χωρίς φόβο".