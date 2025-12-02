Τραγωδία στο Κερατσίνι: Ζευγάρι ηλικιωμένων κατέληξε μαζί, μετά τον θάνατο του γιου τους

Μια οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Κερατσίνι, καθώς ένα ζευγάρι ηλικιωμένων φέρεται να κατέληξε σχεδόν ταυτόχρονα, έχοντας προηγουμένως χάσει τον γιο τους πριν από λίγα χρόνια.

Σύμφωνα με το MEGA, το πρωί του περασμένου Σαββάτου, ο εγγονός τους πήγε όπως συνήθιζε να τους επισκέπτεται, αλλά βρέθηκε μπροστά στο τραγικό θέαμα.

Συγκεκριμένα, στο μπαλκόνι του σπιτιού, βρήκε ξαπλωμένους πλάι - πλάι τον παππού και τη γιαγιά του νεκρούς.

«Εγώ είχα πάει να του πάω ψωμί. Την προηγούμενη ημέρα τους είχε δει και η μητέρα μου, η νύφη τους, και τίποτα… πέθανε ο γιος τους, ο πατέρας μου, στα χέρια μου, μπροστά στα μάτια τους και εντάξει, οι άνθρωποι τώρα τελευταία ήταν σε δύσκολη κατάσταση», περιέγραψε όσα είδε.

Τραγική ειρωνεία, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το γεγονός ότι πριν λίγο καιρό ο ίδιος είδε τον πατέρα του να ξεψυχάει στην αγκαλιά του.

«Με πήρε τηλέφωνο ο εγγονός του παππού και της γιαγιάς. Βρήκε νεκρούς τον παππού του και τη γιαγιά του έξω από το σπίτι. Ο παππούς ήταν ανάσκελα και η γιαγιά ήταν μπρούμυτα και προς τα μέσα, προς το σπίτι, με την πόρτα της κουζίνας ανοιχτή», λέει μια γειτόνισσα των ηλικιωμένων.

Ο εγγονός του ζευγαριού, που πριν από λίγο καιρό είδε τον πατέρα του να ξεψυχάει στα χέρια του, περιέγραψε το μοιραίο πρωινό όταν οι γονείς του πατέρα του «λύγισαν» υπό το βάρος του πένθους.