Πράσινο φως για πρόωρη αποπληρωμή δανείων 5,29 δισ. ευρώ

Η Ελλάδα προχωρά σε νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου, ύψους 5,29 δισ. ευρώ, μετά την απόφαση των Δ.Σ. του ESM και του EFSF να άρουν τη ρήτρα που υποχρέωνε σε παράλληλη αναλογική αποπληρωμή των δικών τους δανείων.

Με την αλλαγή αυτή, η χώρα μπορεί πλέον να εξοφλήσει τα δάνεια του Greek Loan Facility χωρίς να απαιτείται ταυτόχρονη επιστροφή κεφαλαίων στους δύο ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε τη χρήση μέρους του ειδικού ταμειακού αποθέματος που δημιουργήθηκε στο τέλος του τρίτου προγράμματος προσαρμογής, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η πρόωρη εξόφληση των δανείων του GLF που λήγουν την περίοδο έως το 2033 και το 2041. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 5,29 δισ. ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το ταμειακό «μαξιλάρι», χωρίς πρόσθετο δανεισμό από τις αγορές.

Στη δήλωσή του, ο γενικός διευθυντής του ESM και διευθύνων σύμβουλος του EFSF, Πιερ Γκραμενιά, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να σημειώνει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της και ότι η νέα αυτή πρόωρη αποπληρωμή στέλνει ένα ακόμη θετικό σήμα στις αγορές, βελτιώνει τη δομή του χρέους και αντανακλά τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας. Τόνισε επίσης πως οι δύο θεσμοί παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη των ελληνικών αρχών για μακροχρόνια ανάπτυξη και διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους.

Το Greek Loan Facility αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα του πρώτου προγράμματος στήριξης προς την Ελλάδα τον Μάιο του 2010, με διμερή δάνεια από 14 χώρες της ευρωζώνης συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ. Από αυτά, 31,6 δισ. ευρώ παραμένουν σήμερα σε εκκρεμότητα και αποπληρώνονται σταδιακά, καθώς η χώρα αξιοποιεί τα χαμηλά επιτόκια των επίσημων δανείων και το ισχυρό ταμειακό της απόθεμα.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ενεργητικής διαχείρισης του χρέους, μετά και την πλήρη εξόφληση των δανείων προς το ΔΝΤ δύο χρόνια νωρίτερα, το 2022, καθώς και τις προηγούμενες πρόωρες αποπληρωμές δανείων του GLF που υλοποιήθηκαν το 2024. Με τις νέες παρεμβάσεις περιορίζονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επόμενων ετών, βελτιώνεται το προφίλ ωριμάνσεων και ενισχύεται η εικόνα φερεγγυότητας της χώρας, σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει να «κλειδώσει» τη βιωσιμότητα του χρέους της σε βάθος χρόνου.