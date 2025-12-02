Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες: Πολύωροι αποκλεισμοί - Ενισχύονται τα μπλόκα στις εθνικές οδούς

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Χαλκηδόνας απόκλεισαν το σημείο από τη 1 το μεσημέρι και σύμφωνα με μέλη της συντονιστικής επιτροπής, το μπλόκο ενισχύεται συνεχώς και δεν αποκλείεται οι κινητοποιήσεις να συνεχιστούν και τα επόμενα 24ωρα.

Εξάλλου, στις 15:30 το μεσημέρι έληξε ο αποκλεισμός στον οποίο είχαν προχωρήσει αγρότες στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Έδεσσας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής των Ευζώνων προχώρησαν σε πλήρη αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων, διακόπτοντας την κυκλοφορία τόσο προς την Ελλάδα όσο και προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Πριν λίγο, και συγκεκριμένα στις 17:00 το απόγευμα, έληξε η σημερινή (2/12/2025) κινητοποίηση των αγροτών στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, όπως επισήμαναν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλη της συντονιστικής επιτροπής.

Τα αγροτικά μπλόκα έχουν αναπτυχθεί στα διόδια των Μαλγάρων, στο Κιλκίς, την Πέλλα, την Ημαθία, τον Έβρο και την Λάρισα. Οι αγρότες προειδοποιούν ότι δεν θα κάνουν βήμα πίσω, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Την ίδια ώρα, αγρότες και σε άλλες περιοχές, όπως στη Δυτική Ελλάδα «ζεταίνουν» τα τρακτέρ τους για να συμμετάσχουν και αυτοί στην τεράστια κινητοποίηση.

Η χώρα τις τελευταίες τρεις ημέρες παραλύει από τα αγροτικά μπλόκα που ενισχύονται καθημερινά σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας εκτάσεις χιλιομέτρων. Οι παραγωγοί που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις κάνουν λόγο για αδιέξοδο, ασφυκτικό κόστος παραγωγής και έλλειψη προοπτικής. Μάλιστα, οι αγρότες αναμένεται να καθορίσουν μέσα από συνέλευση τις δράσεις τους για τις επόμενες μέρες.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα, ενισχύοντας με τρακτέρ τα μπλόκα που έχουν σχηματιστεί σε Νίκαια, Ε65 και Μάλγαρα, ως αντίδραση για την ακρίβεια και τις μειωμένες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενισχύονται τα μπλόκα σε Νίκαια, Καρδίτσα και Μάλγαρα

Οι αγρότες της Θεσσαλίας ενισχύουν το μπλοκ τους στον κόμβο της Νίκαιας, με τον αριθμό να αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 τρακτέρ που κρατούν κλειστή την Εθνική οδό και στα δύο ρεύματα. Με διαμαρτυρία στο κέντρο της Λάρισας, «μπαίνουν στον χορό» των κινητοποιήσεων και οι κτηνοτρόφοι, πολλοί από τους οποίους έριξαν γάλα, άχυρο και ζωοτροφές στην κεντρική πλατεία της πόλης ως ένδειξη αγανάκτησης.

Οι κτηνοτρόφοι, μπήκαν κορνάροντας με τα αγροτικά οχήματα τους στην πλατεία και στη συνέχεια φτάνοντας μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο έχυσαν γάλα, και έριξαν ζωοτροφές και μπάλες με άχυρο, σε μια συμβολική ενέργεια ανάδειξης των οξυμένων προβλημάτων της κτηνοτροφίας. Αμέσως μετά κατευθύνθηκαν προς τον κόμβο της Νίκαιας προκειμένου να ενωθούν και να συμπαρασταθούν στους αγρότες στο εκεί μπλόκο.

Παράλληλα, οδηγοί ταξί ανήγγειλαν «επίσκεψη αλληλεγγύης» στο μπλόκο της Νίκαιας. Στη Θεσσαλία, αναμένεται και τρίτο μπλόκο, καθώς μετά τη Νίκαια και την Καρδίτσα, προετοιμάζονται και οι αγρότες των Τρικάλων στον κόμβο του Μεγαλοχωρίου.

Στο μπλόκο βρέθηκαν ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αλλά και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος καταδίκασε τα πρόσφατα επεισόδια και υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.

«Ο Ε65 θα παραμείνει κλειστός για όσο χρειαστεί»

Έξω από την Καρδίτσα το μπλόκο στον Ε65 εκτείνεται πλέον σε μήκος 2 χιλιομέτρων με 1500 – 2.000 τρακτέρ και οι αγρότες δηλώνουν ότι ήρθαν για να μείνουν, όσο χρειαστεί δηλαδή μέχρι να βρεθούν λύσεις. Μελισσοκόμοι και κτηνοτρόφοι, είναι επί ποδός, ενώ η φράση «χρωστάμε παντού», συνοδεύει την απόφαση για στρατηγική κλιμάκωση.

Την τεράστια απόκλιση τιμών από το χωράφι στο ράφι, αλλά και την «επιστροφή των κλεμμένων του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπενθυμίζουν από τη λίστα των αιτημάτων τους οι Θεσσαλοί αγρότες, όπως και το να υπάρξει ενίσχυση για απώλεια εισοδήματος λόγω χαμηλών τιμών ειδικά στο βαμβάκι και στο σιτάρι αλλά και λόγω της ευλογιάς. Στην ατζέντα των καθημερινών συσκέψεων οι αγρότες προτάσσουν και το κόστος παραγωγής λόγω του πετρελαίου αλλά και του ρεύματος.

Τρακτέρ και στο τελωνείο Ευζώνων

Και στην Εγνατία Οδό νέο μπλόκο αποφάσισαν να σχηματίζουν οι αγρότες στον κόμβο της Κουλούρας στην Ημαθία. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας προχώρησαν αιφνιδιαστικά λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Δευτέρας αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Πρόκειται για σημείο στην παράκαμψη μέσω της οποίας διεξαγόταν μέχρι τώρα η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω της κινητοποίησης που είναι σε εξέλιξη στα διόδια των Μαλγάρων. Επίσης, προηγήθηκε ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα στο τελωνείο των Ευζώνων. Αγρότες του νομού Κιλκίς προχώρησαν με τα τρακτέρ τους στον αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου του τελωνείου. Η αστυνομία είχε δημιουργήσει φραγμό, ωστόσο οι αγρότες, που γνωρίζουν καλά την περιοχή, κατάφεραν μέσα από χωράφια να περάσουν και να κλείσουν την είσοδο του τελωνείου.

Πολύ μεγάλο μπλόκο αποφάσισαν και για το τελωνείο των Κήπων, αγρότες του Έβρου όπου επί ποδός βρίσκονται και οι κτηνοτρόφοι. Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι σήμερα το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Σήμερα επίσης, αναμένεται να διευκρινιστεί πότε και ποιες ώρες θα γίνονται οι αποκλεισμοί και αν θα είναι στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σε «ρυθμό» κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι αγρότες στη Δυτική Ελλάδα

Έπειτα από γενικές συνελεύσεις που πραγματοποίησαν κατά τόπους, οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας έδωσαν ραντεβού για την Τετάρτη το μεσημέρι στο φανάρι της Κάτω Αχαΐας, στην παλιά εθνική οδό με τα τρακτέρ τους, για γενική συνέλευση και πιθανό αποκλεισμό του δρόμου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα.

Την ίδια μέρα αγρότες από τη Βόνιτσα δίνουν ραντεβού στις 11 το πρωί για αποκλεισμό του δρόμου Βόνιτσας – Λευκάδας.

Οι αγρότες της Αιγιαλείας την Παρασκευή θα συγκεντρωθούν στις 6 το απόγευμα στη γέφυρα του ποταμού Σελινούντα, με πιθανή την εμφάνισή τους για λίγο και στην Ολυμπία οδό.

Τέλος αγρότες από την Αιτωλοακαρνανία, καλούν το Σάββατο σε συγκέντρωση στον κόμβο του Αγγελόκαστρου, στην είσοδο της Ιόνιας οδού. Ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ, και οι αγρότες στα Γρεβενά «ζεσταίνουν» τα τρακτέρ τους και ετοιμάζονται να κατέβουν και αυτοί στις τεράστιες κινητοποιήσεις.