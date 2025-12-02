Πάτρα: «Κλειστόν» αύριο για τις Λαϊκές Αγορές- «Μας οδηγούν σε οικονομική ασφυξία»

Σύσσωμα τα σωματεία των λαϊκών αγορών της Πάτρας θα συμμετάσχουν αύριο, Τετάρτη, στη μεγάλη πανελλαδική απεργία του κλάδου, αντιδρώντας στα νέα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση και απειλούν τη βιωσιμότητα των παραγωγών και εμπόρων.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων αναφέρουν ότι τα μέτρα αυτά «δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των λαϊκών αγορών και δυσκολεύουν σημαντικά την καθημερινή εργασία τους, οδηγώντας του εν τέλει σε οικονομική ασφυξία».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Πωλητών Οπωροκηπευτικών Λαϊκών Αγορών Πατρών, Δημήτρης Παπαδάτος, μιλώντας στο thebest.gr, δήλωσε πως τα μέτρα που προωθούνται «δεν μπορούν να εφαρμοστούν στις λαϊκές», εξηγώντας ότι το ηλεκτρονικό τιμολόγιο δεν ταιριάζει στη φύση της δουλειάς τους.

«Η τεκμαρτή φορολόγηση που ήρθε για έναν χρόνο πάει τώρα να γίνει μόνιμη», υπογραμμίζει. «Το ψηφιακό δελτίο αποστολής και όλη αυτή η διαδικασία μάς εξοντώνει, βάζοντάς μας στο ίδιο καζάνι με τα πολυκαταστήματα, ενώ εμείς δουλεύουμε τρεις και τέσσερις ώρες μέσα σε δρόμους και αντίξοες συνθήκες».

Οι εκπρόσωποι των σωματείων τονίζουν ότι οι λαϊκές αγορές αποτελούν «το καταφύγιο του λαϊκού καταναλωτή» για φρέσκα και προσιτά προϊόντα. «Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο που μας στηρίζει, επειδή αύριο δεν θα λειτουργήσουν οι λαϊκές. Υποσχόμαστε όμως ότι, ό,τι κι αν γίνει, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε ελληνικό σπίτι με φρέσκα και οικονομικά προϊόντα», αναφέρουν.

Η ανακοίνωση των σωματείων της Πάτρας

«Το Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών «Άγιος Ανδρέας» Πατρών καθώς και σύσσωμα όλα τα σωματεία επαγγελματικών και παραγωγών ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους στη μεγάλη πανελλαδική απεργία του κλάδου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ως ένδειξη αντίδρασης απέναντι στη συνεχή και δυσβάσταχτη φορολογική επιβάρυνση που επιβάλλεται στους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.

Οι πρόσφατες υποχρεώσεις, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το τεκμαρτό εισόδημα που θεσπίστηκε ως προσωρινό αλλά επιχειρείται να καταστεί μόνιμο, καθώς και μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών, επιβαρύνουν υπέρμετρα τους επαγγελματίες του κλάδου και υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των λαϊκών αγορών.

Παράλληλα, οι συνθήκες εργασίας με πάγκους τριών και τεσσάρων μέτρων στον δρόμο, σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, εξισώνουν άδικα τους μικρούς πωλητές με τα μεγάλα πολυκαταστήματα, οδηγώντας ουσιαστικά στην απαξίωση και σταδιακή εξόντωση της λαϊκής αγοράς.

Υπενθυμίζουμε πως η λαϊκή αγορά υπήρξε και παραμένει το καταφύγιο του λαϊκού ανθρώπου, προσφέροντας φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές και στηρίζοντας καθημερινά το ελληνικό νοικοκυριό.

Ζητούμε την κατανόηση του καταναλωτικού κοινού που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια για τη μη λειτουργία των λαϊκών αγορών την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Δεσμευόμαστε ότι, όποιες κι αν είναι οι εξελίξεις, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον θεσμό και να προσφέρουμε φρέσκα και οικονομικά προϊόντα σε κάθε ελληνικό σπίτι».

Τα αιτήματά τους

- Να πάρει πίσω η κυβέρνηση τα ψηφιακά Δελτία Αποστολής για τις λαϊκές αγορές.

- Κατάργηση το νέου φορολογικό νόμου και κάθε είδους τεκμηρίου φορολόγησης. Μοναδική πηγή φορολόγησης τα βιβλία εσόδων - εξόδων.

- Να επαναφέρει το αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Προοδευτική αύξηση φορολογίας στο 45% για το μεγάλο κεφάλαιο.

- Να καταργήσει τις τραπεζικές προμήθειες για τα POS.