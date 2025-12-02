Πάτρα- Απεργία και αυτοκινητοπομπή διαμαρτυρίας προς την Αποκεντρωμένη: Στους δρόμους οι ταξιτζήδες- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ταξιτζήδων στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, νωρίτρτα, με περίπου 80 οχήματα και 100 άτομα, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας που ξεκίνησε από τις 5 τα ξημερώματα μετά την ομόφωνη απόφαση του Σωματείου να συμμετάσχει στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΕΙΑΤΑ.

Αυτή την ώρα, γίνεται πορεία οχημάτων προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την παράδοση ψηφίσματος.

Η απεργία θα διαρκέσει έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης, με πλήρη αναστολή και των σχολικών δρομολογίων.

Για έκτακτες ανάγκες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Μεταφορικούς Συνεταιρισμούς Ράδιο-Ταξί, οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Τα 8 βασικά αιτήματα

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, που προκαλούν οι εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.