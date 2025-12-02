Πάτρα: Τι περιείχε το «φορτίο» ναρκωτικών που είχε στην κατοχή του, ο 45χρονος που συνελήφθη

Στη σύλληψη ενός 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών, κατηγορούμενου για διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του πάνω από 225 γραμμάρια κρυσταλλικής σκόνης λευκού χρώματος σε μορφή βράχου, περίπου 17 γραμμάρια καφέ σκόνης, 27 γραμμάρια χασίς, καθώς και δεκάδες χαρτάκια εμποτισμένα με ουσίες.

Ο 45χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πατρών, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πατρών.