ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Βαρύ πένθος στην Οβρυά- Σήμερα η κηδεία του 24χρονου Στάθη

Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του 24χρονου Ευστάθιο Σταθόπουλου, που βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Οβρύα, της Πάτρας.

Ο 24χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από τους οικείους του, με τους γονείς του να παθαίνουν σοκ στη θέα του παιδιού τους.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή. Η τραγική είδηση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Το μήνυμα του πατέρα του με ανάρτηση στο διαδίκτυο

