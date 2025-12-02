Back to Top
Πάτρα: Σήμερα τον τελευταίο αντίο στον δημοσιογράφο Δημήτρη Χωρίτο

Έφυγε μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο

Σήμερα, συγγενείς, φίλοι αλλά και σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος της Πάτρας αποχαιρετούν τον Δημήτρη Χωρίτο, που «έφυγε» την Κυριακή μετά από πολύμηνη και σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 2 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Πατρών.

Ο Δημήτρης Χωρίτος έδωσε έναν μακρύ και γενναίο αγώνα, τον οποίο αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια, δύναμη και ψυχικό σθένος, μέχρι την τελευταία στιγμή. Υπήρξε δημοσιογράφος που δεν έκανε ποτέ «εκπτώσεις» στην αλήθεια. Με συνέπεια, αγάπη για το λειτούργημα και αφοσίωση στην ενημέρωση, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος και καθαρότητα, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα σε κάθε μέσο όπου εργάστηκε.

Τα ρεπορτάζ του, οι παρεμβάσεις του, η κριτική ματιά αλλά και η ευγένεια του χαρακτήρα του σημάδεψαν την τοπική δημοσιογραφία και όσους συνεργάστηκαν μαζί του. Ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε βαθιά πως η ενημέρωση είναι ευθύνη και καθήκον απέναντι στην κοινωνία, μια αντίληψη που υπηρέτησε με συνέπεια σε όλη του τη διαδρομή.

