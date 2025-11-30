Ψηφίσματα ΕΣΗΕΠΗΝ και ΤΕΑΣ για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου

Ψηφίσματα εξέδωσαν τα ΔΣ της ΕΣΗΕΠΗΝ και του ΤΕΑΣ για τον θάνατο του δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΣΗΕΠΗΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων συνήλθε εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου του εκλεκτού μέλους μας

ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΩΡΙΤΟΥ

και αποφάσισε ομόφωνα:

-Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία.

-Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του και να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια

στην οικογένειά του.

-Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΕΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων συνήλθε εκτάκτως με το άγγελμα του θανάτου του εκλεκτού μέλους μας

ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΩΡΙΤΟΥ

και αποφάσισε ομόφωνα:

-Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ. στην κηδεία.

-Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του και να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

-Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τύπο.