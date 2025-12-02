Πάτρα: Δυο ημέρες χωρίς ταξί- Αυτοκινητοπομπή σήμερα από το Παμπελοποννησιακό στην Αποκεντρωμένη

Ξεκίνησε από τις 5 τα ξημερώματα η 48ωρη απεργία των ταξί στην Πάτρα, μετά την ομόφωνη απόφαση του Σωματείου να συμμετάσχει στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΕΙΑΤΑ.

Η απεργία θα διαρκέσει έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης, με πλήρη αναστολή και των σχολικών δρομολογίων.

Στις 10:00 το πρωί πραγματοποιείται δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, ενώ θα ακολουθήσει εποχούμενη πορεία προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την παράδοση ψηφίσματος.

Για έκτακτες ανάγκες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Μεταφορικούς Συνεταιρισμούς Ράδιο-Ταξί, οι οποίοι διαθέτουν περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Τα 8 βασικά αιτήματα

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, που προκαλούν οι εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.