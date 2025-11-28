Πάτρα: 48ωρη απεργία των ταξιτζήδων- Σταματούν και τα σχολικά δρομολόγια

Σε 48ωρη απεργία κατεβαίνουν από τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης οι ταξιτζήδες της Πάτρας, μετά την ομόφωνη απόφαση του Σωματείου να συμμετάσχει στην κινητοποίηση της ΠΟΕΙΑΤΑ, με πλήρη αναστολή των σχολικών δρομολογίων και δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Η ανακοίνωση

"Στα πλαίσια της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξε η ΠΟΕΙΑΤΑ για την Τρίτη 2/12/25 και την Τετάρτη 3/12/2025 το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ μετά από έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα να συμμετέχει στην 48ωρη απεργία από τις 5.00 το πρωί της Τρίτης εώς τις 5.00 το πρωί της Πέμπτης. Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ & ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ. Παράλληλα την Τρίτη 2/12/25 και ώρα 10.00 το πρωί θα γίνει συγκέντρωση με τα οχήματα μας στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο (επί της οδού Γιάννη Ρίτσου) και θα ακολουθήσει εποχούμενη πορεία προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ώστε να παραδώσουμε ψήφισμα διαμαρτυρίας.

* Για την εξυπηρέτηση των έκτακτων αναγκών οι πολίτες θα απευθύνονται στους Μεταφορικούς Συνεταιρισμούς Ράδιο-Ταξί που θα διαθέτουν τον απαραίτητο αριθμό οχημάτων".

Τα 8 βασικά αιτήματα

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού, που προκαλούν οι εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.

Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.