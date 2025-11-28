Λευκός Οίκος: Πέθανε η 20χρονη Εθνοφρουρός που τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς

Λίγες ώρες μετά τους αιματηρούς πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο, το ένα μέλος της Εθνοφρουράς, η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ υπέκυψε στα τραύματά της ενώ ο 2ος Εθνοφρουρός που τραυματίστηκε, συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Την τραγική είδηση για τον θάνατο της Εθνοφρουρού, έκανε γνωστή ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (27.11.2025) σε τηλεοπτικό του διάγγελμα. Όσον αφορά τον άλλο Εθνοφρουρό, τον 24χρονο Άντριου Γουλφ που που επίσης τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς που έπεσαν μόλις 2 τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχήθηκε να λάβει καλύτερα νέα για εκείνον.

«Το κοριτσάκι μου πέρασε τη δόξα», έγραψε στα social media ο Γκάρι Μπέκστρομ, πατέρας της 20χρονης που πέθανε, προσθέτοντας ότι η οικογένειά του παλεύει με μια «φρικτή τραγωδία».

«Η Σάρα Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας. Ο άλλος στρατιωτικός που χτυπήθηκε από πυρά δίνει αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή κι ελπίζουμε πως θα λάβουμε τα καλύτερα νέα για την πορεία του», είπε συγκεκριμένα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αποδώσει την συγκεκριμένη επίθεση ως αποτυχία στον έλεγχο της μετανάστευσης της εποχής Μπάιντεν καθώς ο κατηγορούμενος είναι ο 29χρονος Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανβάλ.

Οπλισμένος με ένα ισχυρό περίστροφο, ένα 357 Magnum, ο ένοπλος έστησε ενέδρα και πυροβόλησε τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς προτού τραυματιστεί σε ανταλλαγή πυροβολισμών με άλλους Εθνοφρουρούς. Εν τέλει τραυματίστηκε και εκείνος από τα πυρά και συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Μετά το επεισόδιο, ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε μια εκτεταμένη αναθεώρηση των υποθέσεων ασύλου που εγκρίθηκαν υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, καθώς και των Πράσινων Καρτών που εκδόθηκαν σε πολίτες 19 χωρών.

Το FBI έψαξε πολλά ακίνητα στο πλαίσιο έρευνας, συμπεριλαμβανομένου ενός σπιτιού στην Ουάσινγκτον που συνδέεται με τον ύποπτο, ο οποίος, σύμφωνα με αξιωματούχους, ήταν μέλος μιας μονάδας που υποστηρίχθηκε από τη CIA στο Αφγανιστάν πριν έρθει στις ΗΠΑ το 2021 στο πλαίσιο ενός προγράμματος επανεγκατάστασης.

Οι πράκτορες κατέσχεσαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι του, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και iPad. «Ανακρίναμε τους συγγενείς του» δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Η εισαγγελέας της Ουάσινγκτον, Τζανίν Πίρο, δήλωσε ότι ο 29χρονος οδήγησε μέχρι την άλλη άκρη της χώρας και στη συνέχεια έστησε ενέδρα στα μέλη της Φρουράς ενώ περιπολούσαν κοντά στον Λευκό Οίκο, παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Ρίχνοντας την ευθύνη στην κυβέρνηση του προκατόχου του στον Λευκό Οίκο, Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο φερόμενος ως ένοπλος, τον οποίο περιέγραψε ως «κούκο», ήταν μεταξύ χιλιάδων Αφγανών που έφτασαν χωρίς έλεγχο καθώς οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν μια χαοτική αποχώρηση από το Αφγανιστάν το 2021.

«Η θηριωδία του υπόπτου μας υπενθυμίζει ότι δεν έχουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας από το να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τον πλήρη έλεγχο των ανθρώπων που εισέρχονται και παραμένουν στη χώρα μας», τόνισε.