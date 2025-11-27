Λευκός Οίκος: Αφγανός ο δράστης των πυροβολισμών- Είχε πάρει άσυλο το 2025- ΒΙΝΤΕΟ

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένουν τα 2 μέλη της Εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένουν τα 2 μέλη της Εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν σοβαρά από τους πυροβολισμούς που έπεσαν κοντά στον Λευκό Οίκο. Το FBI αμέσως ξεκίνησε τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και λίγη ώρα μετά συνέλαβε έναν ύποπτο, αφγανικής καταγωγής. Τα αίτια των πυροβολισμών παραμένουν άγνωστα. Ο δράστης που πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής κατά των μελών της Εθνοφρουράς νοσηλεύεται και εκείνος σε κρίσιμη κατάσταση καθώς τρίτο μέλος της Εθνοφρουράς τον ακινητοποίησε με το όπλο του. Φέρεται πως ενέργησε τελείως μόνος του. Οι πυροβολισμοί έπεσαν το μεσημέρι της Τετάρτης (26.11.2025), παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών και λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING — massive police and National Guard presence at Farragut West metro station. A block from White House. <a href="https://t.co/Hz2wjjWa6d">pic.twitter.com/Hz2wjjWa6d</a></p>— Jay O'Brien (@jayobtv) <a href="https://twitter.com/jayobtv/status/1993766783271174498?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Αυτή ήταν η χειρότερη επίθεση που έχει διαπραχθεί εναντίον της εθνοφρουράς αφότου άρχισαν να αναπτύσσονται μονάδες της σε πόλεις για την πάταξη του εγκλήματος. Αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως ο δράστης είναι Αφγανός. «Θα πληρώσει ακριβά» είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του μετά τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με το CNN, o δράστης ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και συνελήφθη είναι ο Ραχμανουλάχ Λακανβάλ ο οποίος πήρε άσυλο μέσα στο 2025. Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ ανεστάλη επ’ αόριστον η εξέταση των αιτήσεων Αφγανών που θέλουν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε από την πρώτη στιγμή τον Τζο Μπάιντεν για το άσυλο που παρείχε σε πολίτες του Αφγανιστάν, προκαλώντας νέο «πόλεμο» μεταξύ Ρεμπουπλικανών και Δημοκρατικών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: A shooting near the Farragut North Metro has left 2 National Guardsmen wounded, according to a source close to the investigation. The station was briefly placed on lockdown as police rushed in to secure the area. A suspect is now in custody.<br>Video courtesy: Mike Jones. <a href="https://t.co/cHcFHnGUdT">pic.twitter.com/cHcFHnGUdT</a></p>— John Gonzalez (@John7News) <a href="https://twitter.com/John7News/status/1993773289928524286?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Σκοπός μας η επανεξέταση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου», τονίζει στο Χ η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) για την αναστολή των εξετάσεων. Οι ερευνητές κατάσχεσαν ένα πιστόλι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς και εργάζονται για να προσδιορίσουν πότε και πώς το απέκτησε ο ύποπτος, δήλωσαν αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου, σύμφωνα με το CNN. Από την πρώτη στιγμή που έπεσαν οι πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο, αυτόπτες μάρτυρες ξεκίνησαν να ανεβάζουν βίντεο στα social media. Σε κάποια από αυτά φαίνονται αστυνομικοί να ακινητοποιούν έναν άνδρα και να τον συλλαμβάνουν ενώ είναι πεσμένος και αντιστέκεται, στην άκρη του πεζοδρομίου. Εκτιμάται πως πρόκειται για τον Ραχμανουλάχ Λακανβάλ. Τα πυρά «ήταν στοχευμένα», σημείωσε η Μίριελ Μπάουζερ, η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, σε συνέντευξη Τύπου.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Two National Guards remain in critical condition after a targeted shooting near the White House.<br>The suspect is identified as an Afghan national and is in custody.<br>The FBI is investigating the ambush at Farragut West as a potential act of terrorism.<a href="https://twitter.com/hashtag/WashingtonDC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WashingtonDC</a> <a href="https://t.co/Itr3kkwR4c">pic.twitter.com/Itr3kkwR4c</a></p>— Apex ᴵᴺᵀᴱᴸ (@TheApexIntel) <a href="https://twitter.com/TheApexIntel/status/1993858617624477839?ref_src=twsrc%5Etfw">November 27, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>