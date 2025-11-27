Λευκός Οίκος: Αφγανός ο δράστης των πυροβολισμών- Είχε πάρει άσυλο το 2025- ΒΙΝΤΕΟ

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένουν τα 2 μέλη της Εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν
Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένουν τα 2 μέλη της Εθνοφρουράς που τραυματίστηκαν σοβαρά από τους πυροβολισμούς που έπεσαν κοντά στον Λευκό Οίκο. Το FBI αμέσως ξεκίνησε τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και λίγη ώρα μετά συνέλαβε έναν ύποπτο, αφγανικής καταγωγής.
Τα αίτια των πυροβολισμών παραμένουν άγνωστα. Ο δράστης που πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής κατά των μελών της Εθνοφρουράς νοσηλεύεται και εκείνος σε κρίσιμη κατάσταση καθώς τρίτο μέλος της Εθνοφρουράς τον ακινητοποίησε με το όπλο του. Φέρεται πως ενέργησε τελείως μόνος του. Οι πυροβολισμοί έπεσαν το μεσημέρι της Τετάρτης (26.11.2025), παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών και λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο.
Αυτή ήταν η χειρότερη επίθεση που έχει διαπραχθεί εναντίον της εθνοφρουράς αφότου άρχισαν να αναπτύσσονται μονάδες της σε πόλεις για την πάταξη του εγκλήματος.
Αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν πως ο δράστης είναι Αφγανός. «Θα πληρώσει ακριβά» είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του μετά τους πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με το CNN, o δράστης ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και συνελήφθη είναι ο Ραχμανουλάχ Λακανβάλ ο οποίος πήρε άσυλο μέσα στο 2025. Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ ανεστάλη επ’ αόριστον η εξέταση των αιτήσεων Αφγανών που θέλουν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε από την πρώτη στιγμή τον Τζο Μπάιντεν για το άσυλο που παρείχε σε πολίτες του Αφγανιστάν, προκαλώντας νέο «πόλεμο» μεταξύ Ρεμπουπλικανών και Δημοκρατικών.
«Σκοπός μας η επανεξέταση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ελέγχου», τονίζει στο Χ η αμερικανική υπηρεσία ιθαγένειας και μετανάστευσης (USCIS) για την αναστολή των εξετάσεων.
Οι ερευνητές κατάσχεσαν ένα πιστόλι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς και εργάζονται για να προσδιορίσουν πότε και πώς το απέκτησε ο ύποπτος, δήλωσαν αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου, σύμφωνα με το CNN.
Από την πρώτη στιγμή που έπεσαν οι πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο, αυτόπτες μάρτυρες ξεκίνησαν να ανεβάζουν βίντεο στα social media. Σε κάποια από αυτά φαίνονται αστυνομικοί να ακινητοποιούν έναν άνδρα και να τον συλλαμβάνουν ενώ είναι πεσμένος και αντιστέκεται, στην άκρη του πεζοδρομίου. Εκτιμάται πως πρόκειται για τον Ραχμανουλάχ Λακανβάλ.
Τα πυρά «ήταν στοχευμένα», σημείωσε η Μίριελ Μπάουζερ, η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, σε συνέντευξη Τύπου.
«Το κτήνος θα πληρώσει το βαρύτερο δυνατό τίμημα»
Μετά την καταδικαστική ανάρτηση που έκανε για τους πυροβολισμούς ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, προχώρησε και σε διάγγελμα χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «τρομοκρατική» και λέγοντας πως ήταν «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».
«Οι καρδιές όλων των Αμερικανών είναι απόψε με αυτά τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια και τις οικογένειές τους. Η αγάπη ολόκληρης της χώρας μας τούς συνοδεύει και τους υψώνουμε στις προσευχές μας. Είμαι αποφασισμένος να διασφαλίσω ότι το κτήνος που διέπραξε αυτή τη φρικαλεότητα θα πληρώσει το βαρύτερο δυνατό τίμημα. Είναι ξένος, ο οποίος μπήκε στη χώρα από το Αφγανιστάν και μεταφέρθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021 με τις διαβόητες πτήσεις για τις οποίες όλοι μιλούσαν», τόνισε.
Υποστήριξε ακόμη ότι το καθεστώς παραμονής του υπόπτου παρατάθηκε με νομοθεσία που υπέγραψε ο Τζο Μπάιντεν, τον οποίο χαρακτήρισε «καταστροφικό» και «τον χειρότερο στην ιστορία της χώρας».
«Η προηγούμενη κυβέρνηση άφησε να μπουν 20 εκατομμύρια άγνωστοι και ανεξέλεγκτοι αλλοδαποί από όλο τον κόσμο. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες καταστρέφουν την πολιτεία», τόνισε ενώ μίλησε και για «συμμορίες Σομαλών από χώρα χωρίς κυβέρνηση, νόμους ή υποδομές».
Ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, καθώς και τη Μυστική Υπηρεσία και τη Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον, καλώντας τις οικογένειες των Αμερικανών να προσευχηθούν για τους δύο τραυματίες Εθνοφρουρούς και τους οικείους τους.
«Ο Θεός να τους ευλογεί και να τους παρηγορεί, και ο Θεός να ευλογεί και να προστατεύει τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.
