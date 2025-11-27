Πάτρα: Γυναίκα στα χέρια της αστυνομίας για αρχαιοκαπηλία - Επιχείρησε να πουλήσει 60 αρχαία νομίσματα

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας πέρασαν χειροπέδες σε μια γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι είχε στην κατοχή της σημαντικό αριθμό αρχαίων νομισμάτων.

Η γυναίκα βρισκόταν εδώ και ημέρες υπό στενή παρακολούθηση από ειδικό κλιμάκιο που είχε μεταβεί στην Πάτρα από την Αθήνα, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες για τη δράση της.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που η γυναίκα επιχειρούσε να πουλήσει συνολικά 60 αρχαία νομίσματα, τα οποία φέρεται να είχε παράνομα στην κατοχή της. Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν επ’ αυτοφώρω, κατασχέτοντας τα αντικείμενα, τα οποία θα εξεταστούν από ειδικούς αρχαιολόγους για την προέλευση και την αξία τους.