Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Γυναίκα στα χέρια της αστυνομίας για αρχαιοκαπηλία - Επιχείρησε να πουλήσει 60 αρχαία νομίσματα

Πάτρα: Γυναίκα στα χέρια της αστυνομίας ...

Την έπιασαν επ’ αυτοφώρω μετά από οργανωμένη επιχείρηση

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στην Πάτρα, αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας πέρασαν χειροπέδες σε μια γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι είχε στην κατοχή της σημαντικό αριθμό αρχαίων νομισμάτων.

Η γυναίκα βρισκόταν εδώ και ημέρες υπό στενή παρακολούθηση από ειδικό κλιμάκιο που είχε μεταβεί στην Πάτρα από την Αθήνα, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες για τη δράση της.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που η γυναίκα επιχειρούσε να πουλήσει συνολικά 60 αρχαία νομίσματα, τα οποία φέρεται να είχε παράνομα στην κατοχή της. Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν επ’ αυτοφώρω, κατασχέτοντας τα αντικείμενα, τα οποία θα εξεταστούν από ειδικούς αρχαιολόγους για την προέλευση και την αξία τους.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα- Ολυμπιακή Φλόγα: Που απαγορεύεται σήμερα η στάθμευση και η κυκλοφορία οχημάτων

Πάτρα: Η σύλληψη 17χρονων για τον τραυματισμό 12χρονου από κροτίδα

Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σύλληψη Αρχαιοκαπηλία

Ειδήσεις