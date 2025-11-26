Ναύπλιο: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών

Ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε μια γυναίκα, εισέβαλε με δύναμη σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στο Ναύπλιο.

Το ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, όταν για άγνωστο λόγο το όχημα ξέφυγε από την πορεία του, έσπασε την τζαμαρία και προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές στο εσωτερικό του καταστήματος.

Το κατάστημα ήταν κλειστό την ώρα του ατυχήματος, ενώ η οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Φωτό και βίντεο από argolikeseidhseis.gr