Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο- Σκληρή επίθεση Τραμπ στον δράστη

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό του μετρό Farragut West στο κέντρο της Ουάσινγκτον

Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχθηκαν πυροβολισμούς και έπεσαν νεκροί την Τετάρτη (26/11) σε περιοχή κοντά στον Λευκό Οίκο. Ο δράστης είναι στα χέρια των Αρχών, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ουάσινγκτον. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, όπως είναι και τα στοιχεία της ταυτότητάς του. Έχει τραυματιστεί ελαφρά και νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο, αναφέρει το Associated Press. Δείτε βίντεο από το σημείο:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> BREAKING UPDATE: MULTIPLE National Guard soldiers have been SHOT near the White House<br><br>At least three casualties being reported<br><br>The shooter is reportedly still on the loose<br><br>Law enforcement racing from all throughout the city<br><br>PRAY FOR THESE TROOPS<a href="https://t.co/u5tqnN9mVW">pic.twitter.com/u5tqnN9mVW</a></p>— Nick Sortor (@nicksortor) <a href="https://twitter.com/nicksortor/status/1993768192880325079?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Reports of a shooting near the Farragut West Metro Station in Downtown Washington, D.C., only about a mile from the White House, with casualties and fatalities including two members of the National Guard. <a href="https://t.co/WwlOalaDRE">pic.twitter.com/WwlOalaDRE</a></p>— OSINTdefender (@sentdefender) <a href="https://twitter.com/sentdefender/status/1993765711643386025?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Φωτογραφία που δείχνει ένα από τα θύματα:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BREAKING</a>: Photo of National Guard shot near White House <a href="https://t.co/1ptDAyQI7c">pic.twitter.com/1ptDAyQI7c</a></p>— Backfire (@BackfireBros) <a href="https://twitter.com/BackfireBros/status/1993772842434089443?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό του μετρό Farragut West στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τον Λευκό Οίκο. Λόγω των πυροβολισμών ο Λευκός Οίκος μπήκε σε κατάσταση lockdown με όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν να παραμένουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεοτέρας. Την ώρα της επίθεσης ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη Φλόριντα. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του ο Τραμπ υπόσχεται ο δράστης να το πληρώσει ακριβά: «Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και βρίσκονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι και αυτό σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβά. Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με την Προεδρία, είμαστε μαζί σας!»

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Please join me in praying for the two National Guardsmen who were just shot moments ago in Washington D.C.<a href="https://twitter.com/DHSgov?ref_src=twsrc%5Etfw">@DHSgov</a> is working with local law enforcement to gather more information.</p>— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) <a href="https://twitter.com/Sec_Noem/status/1993771280898916498?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>