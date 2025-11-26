Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχθηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο- Σκληρή επίθεση Τραμπ στον δράστη

Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό του μετρό Farragut West στο κέντρο της Ουάσινγκτον
Δύο άνδρες της Εθνοφρουράς δέχθηκαν πυροβολισμούς και έπεσαν νεκροί την Τετάρτη (26/11) σε περιοχή κοντά στον Λευκό Οίκο.
Ο δράστης είναι στα χέρια των Αρχών, ανακοίνωσε η αστυνομία της Ουάσινγκτον. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα, όπως είναι και τα στοιχεία της ταυτότητάς του.
Έχει τραυματιστεί ελαφρά και νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο, αναφέρει το Associated Press.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Φωτογραφία που δείχνει ένα από τα θύματα:
Το περιστατικό συνέβη κοντά στον σταθμό του μετρό Farragut West στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τον Λευκό Οίκο.
Λόγω των πυροβολισμών ο Λευκός Οίκος μπήκε σε κατάσταση lockdown με όσους βρίσκονται μέσα σε αυτόν να παραμένουν σε ασφαλή σημεία μέχρι νεοτέρας.
Την ώρα της επίθεσης ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στη Φλόριντα. Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.
Λίγο αργότερα, σε ανάρτησή του ο Τραμπ υπόσχεται ο δράστης να το πληρώσει ακριβά:
«Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο Εθνοφρουρούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και βρίσκονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι και αυτό σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβά. Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με την Προεδρία, είμαστε μαζί σας!»
«Παρακαλώ, προσευχηθείτε μαζί μου για τους δύο στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς που μόλις πριν από λίγα λεπτά πυροβολήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συνεργάζεται με τις τοπικές Αρχές για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών», έγραψε η υπουργός Κρίστι Νόεμ.
