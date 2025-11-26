Κόρινθος: Αγροτικό παρέσυρε ποδηλάτη που κατέληξε σε αρδευτικό αυλάκι

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025) στον επαρχιακό δρόμο Βοχαϊκού – Βραχατίου στην Κόρινθο, όταν ένας ποδηλάτης παρασύρθηκε από αγροτικό όχημα.

Ο ποδηλάτης βρέθηκε σε αρδευτικό αυλάκι στην άκρη του δρόμου, μετά τη σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον αναβάτη στο νοσοκομείο Κορίνθου, ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.