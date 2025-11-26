Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κόρινθος: Αγροτικό παρέσυρε ποδηλάτη που κατέληξε σε αρδευτικό αυλάκι

Κόρινθος: Αγροτικό παρέσυρε ποδηλάτη που...

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025) στον επαρχιακό δρόμο Βοχαϊκού – Βραχατίου στην Κόρινθο, όταν ένας ποδηλάτης παρασύρθηκε από αγροτικό όχημα.

Ο ποδηλάτης βρέθηκε σε αρδευτικό αυλάκι στην άκρη του δρόμου, μετά τη σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον αναβάτη στο νοσοκομείο Κορίνθου, ώστε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ειδήσεις Τώρα

Η Adel σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: 112 για Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία

Πάτρα: Μαθητές πέταξαν κροτίδα σε σχολείο- Τραυματίστηκε 12χρονος

Πύρινη τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κόρινθος Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις