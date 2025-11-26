Η Adel σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα: 112 για Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία

Πλημμύρες στην Κέρκυρα

Η ισχυρή βροχόπτωση που πλήττει την Κέρκυρα έχει προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Σε ισχύ παραμένει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel, ενώ το 112 έστειλε προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας και της Κέρκυρας, καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες», αναφέρει το μήνυμα του 112. Ο Θοδωρής Κολυδάς σημείωσε νωρίτερα ότι στην Αιτωλοακαρνανία η κορυφή του νέφους της καταιγίδας έφτασε σε ύψος άνω των 11 χιλιομέτρων, δείγμα της έντασης των φαινομένων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣<br><br> Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αιτωλοακαρνανίας</a> περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.<br><br> Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.<br><br> <a href="https://t.co/mbLpAekY6l">https://t.co/mbLpAekY6l</a><a href="https://twitter.com/pyrosvestiki?ref_src=twsrc%5Etfw">@pyrosvestiki</a><a href="https://twitter.com/hellenicpolice?ref_src=twsrc%5Etfw">@hellenicpolice</a></p>— 112 Greece (@112Greece) <a href="https://twitter.com/112Greece/status/1993764776057688171?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣<br><br> Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κέρκυρας</a> περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.<br><br> Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.<br><br> <a href="https://t.co/mbLpAekqgN">https://t.co/mbLpAekqgN</a><a href="https://twitter.com/pyrosvestiki?ref_src=twsrc%5Etfw">@pyrosvestiki</a><a href="https://twitter.com/hellenicpolice?ref_src=twsrc%5Etfw">@hellenicpolice</a></p>— 112 Greece (@112Greece) <a href="https://twitter.com/112Greece/status/1993765976660172802?ref_src=twsrc%5Etfw">November 26, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πλημμύρες στην Κέρκυρα Η καταιγίδα ξεκίνησε περίπου στις στις 19:30 και μέσα σε μια ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χείμαρρους, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται από τα νερά, ενώ και η Πυροσβεστική δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις. Αρκετοί δρόμοι στο νησί έχουν πλημμυρίσει, σύμφωνα με το corfutvnews.gr. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν κληθεί για απάντληση υδάτων στο Κοκκινί και στον Ποταμό, καθώς επίσης και στην Κυρά Χρυσικού όπου έπεσε δέντρο, όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr. Στο γεφύρι στο χωριό Άφρα τα νερά έχουν «φουσκώσει» ενώ ο κεντρικός δρόμος στο Κοκκίνι έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Κλειστός είναι ο δρόμος στους Άγιους Δέκα προς το χωριό λόγω μικρής κατολίσθησης που έχει σημειωθεί. Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος, σε ανάρτηση αναφέρει πως το ποτάμι της ομώνυμης περιοχής, είναι επικίνδυνο για υπερχείλιση. Η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού Σπ. Περουλάκη έχει διακοπεί.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3Dpfbid0WzBtioGBFXJWanoQ5oCTUw4nQhjx1Ei8Wq77VfU79p2PdEdunNBrN54qymc43xHfl%26id%3D100010218336535&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>