Εγκρίθηκε η σύμβαση για τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» στο ΠΓΝ Πατρών

Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς για την ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας “Νίκος Κούρκουλος” στην Παθολογική Κλινική / Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών».

Υπέρ της κύρωσης τάχθηκαν όλα τα κόμματα, με εξαίρεση το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας, που ψήφισαν «Παρών».

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τους ασθενείς της Δυτικής Ελλάδας. Τόνισε ότι «σήμερα θα πρέπει να μείνουμε στο ωραίο και σε αυτό που έχει αξία για τον Έλληνα ασθενή» σημειώνοντας πως «σήμερα ξεκινάει ένα πολύ σπουδαίο έργο που είναι η Βραχεία Μονάδα Νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο». Πρόσθεσε ότι το έργο «το οφείλουμε στην κυρία Μαριάννα Λάτση, που όταν έφυγε ο σύζυγός της αποφάσισε τον πόνο της να τον μετατρέψει σε συλλογικό καλό» χαρακτηρίζοντας τη μέρα «ημέρα γιορτής για το ΕΣΥ».

Απαντώντας στις ενστάσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με το αν θα υπάρξει επαρκές προσωπικό, διαβεβαίωσε ότι «θα υπάρξει, όπως υπάρχει και στις δύο άλλες Μονάδες σε Άγιο Σάββα και στο Θεαγένειο που εξυπηρετούν 60.000 ασθενείς ετησίως και λειτουργούν ρολόι έτσι θα υπάρξει και για τη νέα Μονάδα».

Απέρριψε επίσης τις επικρίσεις ότι inaugurations γίνονται σε δομές που προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές και όχι από κρατική δαπάνη, χαρακτηρίζοντάς τες «εντελώς εκτός πραγματικότητας». Υπενθύμισε ότι «κάθε εβδομάδα πηγαίνω και κάνω εγκαίνια σε κλινικές και νοσοκομεία σε όλη τη χώρα… Στα δέκα έργα, που εγκαινιάζω το ένα ή δύο είναι από ιδιωτικές χορηγίες, όλα τα άλλα είναι από δημόσιο χρήμα».

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι «ουδέποτε το ελληνικό κράτος και το Υπουργείο Υγείας δεν έχει δαπανήσει περισσότερα χρήματα για το ΕΣΥ από ότι επί θητείας μου», αναφέροντας ότι ανακαινίζονται 93 από τα 127 νοσοκομεία και 158 από τα 360 Κέντρα Υγείας.

Τέλος, σε υψηλούς τόνους απέρριψε τις κατηγορίες για τις φορολογικές απαλλαγές που προβλέπει η συμφωνία, λέγοντας: «εάν μπορεί να πιστέψει κανείς στα σοβαρά ότι ο σκοπός της κυρίας Μαριάννας Λάτση είναι να κάνει μια χορηγία 15 εκατ. ευρώ προς το ΕΣΥ για να αποκρύψει φορολογικά έσοδα; Ή να βάλει ψευδή έξοδα για να γλιτώσει κάποιες χιλιάδες ευρώ φόρο;» και πρόσθεσε: «μπορεί μια τόσο μεγάλη πράξη γενναιοψυχίας μιας δωρήτριας να αντιμετωπίζεται με τέτοια μικροψυχία και μικροπρέπεια; Είναι αμαρτία μόνο που το λέτε, δεν το καταλαβαίνετε;».