Κακοκαιρία Adel: Ισχυρές βροχές κατηγορίας 5 σε πολλές περιοχές τις επόμενες ώρες

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει αύριο (27.11.2025) και την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες. Όπως αναφέρει και η πρόγνωση καιρού του meteo, η επιδείνωση των φαινομένων θα σημειωθεί κυρίως σε Ιόνιο και Ήπειρο.

Συγκεκριμένα, οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι:

Τα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και Ήπειρος.

Από το απόγευμα Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησος.

Από το βράδυ η ανατολική Μακεδονία.

Αύριο Πέμπτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» τα δυτικό τμήμα της χώρας, ωστόσο θα επηρεαστούν και περιοχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη την Παρασκευή. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, υψηλά τα επίπεδα βροχών θα σημειωθούν σήμερα, αλλά όχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών. Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα, ενώ την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το ποσό των την 256 mm.

«Το κύμα κακοκαιρίας Adel αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα. Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή – όπου το σύστημα θα μετακινηθεί ανατολικότερα.

Στη δορυφορική η έντονη καταιγίδα, στην Αιτωλοακαρνανία όπου η κορυφή του νέφους έχει ξεπεράσει το ύψος των 11 χιλιομέτρων. Το ισχυρό καταιγιδοφόρο κύτταρο εντοπίζεται ως περιοχή όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (“overshooting tops”). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα.

Υψηλά τα επίπεδα βροχών σήμερα στα δυτικά, αλλά όχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών . Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα, ενώ την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το “αστρονομικό” ποσό των την 256 mm!».