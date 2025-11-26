Σε αυξημένη ετοιμότητα η Π.Ε. Αχαΐας λόγω επικείμενης κακοκαιρίας - Έκτακτη συνεδρίαση ΠΕΣΟΠΠ

Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της Π.Ε. Αχαΐας, μετά το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ/ΕΜΚ και ισχύει μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025.

Με στόχο τον συντονισμό για την κινητοποίηση υπηρεσιών και μηχανισμού σε κατάσταση Red Code, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και αρχές συζήτησαν τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που έχουν ληφθεί λόγω της κακοκαιρίας Adel, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Και συνεχίζει:

Ο συντονιστής της συνεδρίασης και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος νωρίτερα συμμετείχε για το θέμα στη διυπουργική επιτροπή δήλωσε:

«Η ασφάλεια των πολιτών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Δεδομένων των προβλέψεων περί έντονων καιρικών φαινομένων, ενεργοποιούμε άμεσα τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας και ενισχύουμε όλα τα αναγκαία μέτρα. Με συνεργασία μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τους κινδύνους. Η Π.Ε. Αχαΐας βρίσκεται σε ετοιμότητα για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα».

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι και στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικού, της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Π.Δ.Ε., της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΠΔΕ και της Π.Ε. Αχαΐας καθώς και εκπρόσωπος της 6ης ΥΠΕ.