Θεσσαλονίκη: Κλέβουν τη μέντα, το θυμάρι και τον δυόσμο από τα παρτέρια του Δήμου

Σε μια ιδιαίτερα περίεργη κλοπή προχώρησαν τα τελευταία 24ωρα άγνωστοι δράστες, καθώς από τα νεοφυτεμένα παρτέρια του δήμου Θεσσαλονίκης «εξαφανίστηκαν» η μέντα, το θυμάρι, ο δυόσμος και άλλα αρωματικά φυτά.

Η αντιδημαρχία Πρασίνου, εδώ και τέσσερις ημέρες φύτεψε σε δώδεκα παρτέρια της Νέας Παραλίας περίπου 1.500 αρωματικά φυτά, θέλοντας να αναβαθμιστεί ο δημόσιος χώρος. Οι υπάλληλοι τοποθέτησαν από λεβάντα, μέντα και θυμάρι έως δενδρολίβανο, αμπαρόριζα, δυόσμο, πράσινη και μπλε λεβαντίνη.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως άγνωστοι ήδη έκλεψαν πάνω από 30 φυτά, ξεριζώνοντας τα από το χώμα και αφήνοντας άδειες τρύπες. Στο πλαίσιο της επιθεώρησης των παρτεριών, τα συνεργεία εντόπισαν τις απώλειες, τις οποίες και θα φροντίσουν να αντικαταστήσουν άμεσα ώστε να αποκατασταθεί η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο.

«Η αποκατάσταση του δημόσιου χώρου είναι υποχρέωση του δήμου, αλλά η φροντίδα και η διατήρησή του είναι κυρίως υποχρέωση των δημοτών», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Διαμαντάκης, αναφερόμενος στις κλοπές των φυτών από τα παρτέρια.

Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ακόμη πως εάν κάποιος από τους πολίτες έχει οικονομική αδυναμία στο να προμηθευτεί τα αρωματικά φυτά για το μπαλκόνι ή τον κήπο του, να προσέρχεται στ