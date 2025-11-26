Αρχαία Ολυμπία: Άναψε η Ολυμπιακή Φλόγα μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο – Ξεκίνησε το ταξίδι για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε την πορεία της από την Αρχαία Ολυμπία με προορισμό το Μιλάνο, όπου θα διεξαχθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026, με πρώτο λαμπαδηδρόμο τον Πέτρο Γκαϊδατζή.

Η Τελετή αφής άρχισε με τις ομιλίες των επισήμων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς οι προβλέψεις για τον καιρό δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή τους στο Αρχαίο Στάδιο της Ολυμπίας. Η διαδικασία κορυφώθηκε όταν η Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά, παρέδωσε τη Φλόγα στον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην κωπηλασία.