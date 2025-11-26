Αρχαία Ολυμπία: Άναψε η Ολυμπιακή Φλόγα μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο – Ξεκίνησε το ταξίδι για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Η διαδικασία κορυφώθηκε όταν η Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά, παρέδωσε τη Φλόγα στον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην κωπηλασία.
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε την πορεία της από την Αρχαία Ολυμπία με προορισμό το Μιλάνο, όπου θα διεξαχθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026, με πρώτο λαμπαδηδρόμο τον Πέτρο Γκαϊδατζή.
Η Τελετή αφής άρχισε με τις ομιλίες των επισήμων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς οι προβλέψεις για τον καιρό δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή τους στο Αρχαίο Στάδιο της Ολυμπίας. Η διαδικασία κορυφώθηκε όταν η Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά, παρέδωσε τη Φλόγα στον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην κωπηλασία.
Στην Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, ο επίτιμος πρόεδρος της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina, Τζιοβάνι Μαλαγκό, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα, Σπύρος Καπράλος, o Aναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι.
