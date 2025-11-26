Τελετή Αφής Ολυμπιακής Φλόγας: Ένα ακόμα «ταξίδι» φωτός ξεκινά σήμερα από την Αρχαία Ολυμπία

Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στις 11:30, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, παρουσία πλήθους επίσημων προσκεκλημένων και με την φλόγα να έχει ήδη ανάψει κατά την πρόβα της περασμένης Δευτέρας.

Η αλλαγή του χώρου διεξαγωγής από το Αρχαίο Στάδιο στο Μουσείο κρίθηκε απαραίτητη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της συνεχούς βροχής που καθιστούσαν αδύνατη τη διεξαγωγή της Τελετής στον αρχικό χώρο.

Χθες πραγματοποιήθηκε η τελευταία πρόβα, χωρίς απρόοπτα, μπροστά στο μοναδικό άγαλμα της Νίκης του Παιωνίου. Στην πρόβα συμμετείχαν η Χορογράφος Άρτεμι Ιγνατίου, η Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά, ο πρώτος Λαμπαδηδρόμος Πέτρος Γκαιδατζής, οι Ιέρειες και οι Κούροι, η σοπράνο Χριστίνα Πουλίτση, ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου, ενώ την παρουσίαση έκανε η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Στην Τελετή θα παραστούν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, η Πρόεδρος της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι, ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina Τζιοβάνι Μαλαγκό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Η Τελετή Αφής σηματοδοτεί την έναρξη του οδοιπορικού της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες Milano Cortina 2026, με την Ελλάδα να υποδέχεται για άλλη μία φορά τον συμβολισμό των Ολυμπιακών Αγώνων στο ιστορικό της χώρο.

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ

11:30 Έναρξη Τελετής

Σχηματισμός Ολυμπιακών κύκλων απόμαθητές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Ολυμπιακός Ύμνος -Έπαρση Ολυμπιακής Σημαίας (O Ολυμπιακός Ύμνος ερμηνεύεται από τη σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση)

Εθνικός Ύμνος Ιταλίας –Έπαρση Σημαίας Ιταλίας

Εθνικός Ύμνος Ελλάδας –Έπαρση Σημαίας Ελλάδας

(Οι Εθνικοί ύμνοι ερμηνεύονται από τηνπαιδική χορωδία της Ιταλικής Σχολής Αθηνών)

«Το φως της Ολυμπίας» ποίημα του Τάκη Δόξα (απαγγελία από τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου)

Χαιρετισμός Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλου

Χαιρετισμός Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων “Milano Cortina 2026”, κ. Giovanni Malago

Χαιρετισμός Προέδρου Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κας Kirsty Coventry

Χαιρετισμός Προέδρου Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρου Κούβελου

Τελετουργικό Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στον Ναό της Ήρας

Είσοδος Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, Ιερειών και Κούρων με την Ολυμπιακή Φλόγα στο Αρχαίο Στάδιο

Xoρογραφία Ιερειών και Κούρων

Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Σκηνοθεσία -Χορογραφία:Άρτεμις Ιγνατίου. Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Παπαδημητρίου

Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από την Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά στoν πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Ολυμπιονίκη Πέτρο Γκαϊδατζή.

Αναχώρηση πρώτου Λαμπαδηδρόμου για το Μνημείο Πιερ ντε Κουμπερτέν

Έναρξη Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας.