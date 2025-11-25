Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας: Πραγματοποιήθηκε η πρόβα μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα ανάψει την Τετάρτη (26.11.2025) στην Αρχαία Ολυμπία, για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina 2026
H τελευταία πρόβα για την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 έγινε χωρίς απρόοπτα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, μπροστά στο μοναδικό άγαλμα της Νίκης του Παιωνίου.
Η αλλαγή του χώρου διεξαγωγής ήταν επιβεβλημένη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Αρχαία Ολυμπία και της συνεχούς βροχής που έκανε απαγορευμένη τη διεξαγωγή της Τελετής Αφής στο Αρχαίο Στάδιο.
Η πρόβα εξελίχθηκε ομάδα με τη Χορογράφο Αρτεμι Ιγνατίου, την Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά, τον πρώτο Λαμπαδηδρόμο Πέτρο Γκαιδατζή, τις Ιέρειες και τους Κούρους, τη σοπρανο Χριστίνα Πουλίτση, τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου και με την δημοσιογράφο Δώρα Αναγνωστοπούλου να κάνει την παρουσίαση.
Η Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 στις 11.30 στο Αρχαιολογικό Μουσείο με την Ολυμπιακή Φλόγα να έχει ανάψει από την πρόβα της Δευτέρας. Θα παραστούν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, η Πρόεδρος της ΔΟΕ Κίρστι Κόβεντρι , ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Milano Cortina Τζιοβάνι Μαλαγκό, το μέλος της ΔΟΕ στην Ελλάδα Σπύρος Καπράλος, o Aναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι.
To πρόγραμμα της Τελετής:
11:30 Έναρξη Τελετής
Ολυμπιακός Ύμνος -Έπαρση Ολυμπιακής Σημαίας (O Ολυμπιακός Ύμνος ερμηνεύεται από τη σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση)
Εθνικός Ύμνος Ιταλίας –Έπαρση Σημαίας Ιταλίας
Εθνικός Ύμνος Ελλάδας –Έπαρση Σημαίας Ελλάδας
(Οι Εθνικοί ύμνοι ερμηνεύονται από την παιδική χορωδία της Ιταλικής Σχολής Αθηνών)
«Το φως της Ολυμπίας» ποίημα του Τάκη Δόξα (απαγγελία από τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου)
Χαιρετισμός Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλου
Χαιρετισμός Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων “Milano Cortina 2026”, κ. Giovanni Malago
Χαιρετισμός Προέδρου Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κας Kirsty Coventry
Χαιρετισμός Προέδρου Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Ισίδωρου Κούβελου
Τελετουργικό Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στον Ναό της Ήρας
Είσοδος Πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, Ιερειών και Κούρων με την Ολυμπιακή Φλόγα
Xoρογραφία Ιερειών και Κούρων
Καλλιτεχνική Διεύθυνση / Σκηνοθεσία -Χορογραφία:Άρτεμις Ιγνατίου. Μουσική Σύνθεση: Δημήτρης Παπαδημητρίου
Παράδοση της Ολυμπιακής Φλόγας από την Πρωθιέρεια Μαίρη Μηνά στoν πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Ολυμπιονίκη Πέτρο Γκαϊδατζή.
Αναχώρηση πρώτου Λαμπαδηδρόμου για το Μνημείο Πιερ ντε Κουμπερτέν
Έναρξη Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr