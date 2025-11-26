Πάτρα: Ανέγερση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος»- Στην Ολομέλεια σήμερα η κύρωση της σύμβασης δωρεάς

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά την κύρωση της σύμβασης δωρεάς για την ανέγερση νέου κτιρίου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, το οποίο θα στεγάσει τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κουρκουλός» στην Παθολογική Κλινική / Ογκολογικό Τμήμα.

Πρόκειται για τη συνέχεια μιας σειράς σημαντικών δωρεών από την Μαριάννα Λάτση, μετά τη Μονάδα στον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα και τη δεύτερη στο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης, που ετησίως περιθάλπουν συνολικά περίπου 60.000 ασθενείς, έρχεται τώρα η τρίτη δωρεά, αυτή τη φορά για τη Δυτική Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Το νέο κτίριο θα είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες φροντίδας ογκολογικών και παθολογικών ασθενών στην περιοχή.