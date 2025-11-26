Ο Δήμος Καλαβρύτων υποδέχεται σήμερα την Ολυμπιακή Φλόγα

Απόψε ο Δήμος Καλαβρύτων υποδέχεται με τιμές Αρχηγού Κράτους την Ολυμπιακή Φλόγα στο τέλος της πρώτης μέρας της Λαμπαδηδρομίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο-Κορτίνα 2026», που θα έχει αφετηρία της την Αρχαία Ολυμπία.

Η Φλόγα αφού θα περάσει απ’ την Κλειτορία θα διανυκτερεύσει στα Καλάβρυτα και το πρωί της Πέμπτης θ’ αναχωρήσει για την Πάτρα.

Η διαδρομή της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους θα διαρκέσει 9 ημέρες, καλύπτοντας 2.200 χιλιόμετρα, διασχίζοντας 23 νομούς και 7 Περιφέρειες με τελικό προορισμό στις 4 Δεκεμβρίου το Παναθηναϊκό Στάδιο για την Τελετή Παράδοσης στην Οργανωτική Επιτροπή «Μιλάνο - Κορτίνα 2026», ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει το ταξίδι της στην Ιταλία μέχρι την Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Η Φλόγα θα μεταφερθεί από περίπου 450 λαμπαδηδρόμους, ενώ θα συνοδεύεται από πομπή 15 αυτοκινήτων.

Όπως έχει ανακοινώσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή «η Ολυμπιακή Φλόγα θα περάσει από σημαντικούς προορισμούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, αναδεικνύοντας όχι μόνο την πολιτιστική μας κληρονομιά αλλά και τη σύνδεση της χώρας με τα χειμερινά αθλήματα και τους ορεινούς προορισμούς. Η διαδρομή έχει σχεδιαστεί ώστε να προσεγγίζει περιοχές όπου βρίσκονται τα 12 μεγαλύτερα Χιονοδρομικά Κέντρα της Ελλάδας, προβάλλοντας το φυσικό πλούτο και τις δυνατότητες της χώρας στον τομέα του χειμερινού τουρισμού».

Η διέλευση και η φιλοξενία της στον Δήμο Καλαβρύτων είναι -για μια ακόμη φορά- μια σύνδεση της ιστορίας του τόπου μας με τους συμβολισμούς και τις αξίες που εκπέμπει σ’ όλη την υφήλιο η Ολυμπιακή Φλόγα, έχει τονίσει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας Θανάσης Παπαδόπουλος.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πλήρες πρόγραμμα της υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας στον Δήμο Καλαβρύτων σήμερα 26 Νοεμβρίου έχει ως εξής:

18.50: Πέρασμα Ολυμπιακής Φλόγας από την Επαρχιακή οδό Φίλιας και Δημητρίου Κοκκόρη- Πλατεία Κλειτορίας.

19.30: Άφιξη Ολυμπιακής Φλόγας στο Μνημείο Ολοκαυτώματος.

19.34: Λαμπαδηδρομία: Ιστορικό Μονοπάτι Εκτέλεσης - Ιστορικό Νεκροταφείο Καλαβρύτων - Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος - Κεντρική Πλατεία Καλαβρύτων.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

19.52: Αφή βωμού.

20.00: Άφιξη αντιπροσωπείας επισήμων της Ε.Ο.Ε. και της Οργανωτικής Επιτροπής των XXV Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026 - Ανάκρουση Ύμνων από τη Φιλαρμονική του Δήμου Καλαβρύτων : Ολυμπιακός Ύμνος - Εθνικός Ύμνος Ιταλίας - Εθνικός Ύμνος Ελλάδας.

20.15: Έπαρση Σημαιών.

20.30: Χαιρετισμοί: Δήμαρχος Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος - Εκπρόσωπος Οργανωτικής Επιτροπής των XXV χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων MILANO CORTINA 2026 - Εκπρόσωπος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

21.00: Ανταλλαγή δώρων.

21.15: Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τα χορευτικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων Καλαβρύτων και Σκεπαστού.

21.45: Λήξη Τελετής.

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

9.00: Αναχώρηση Ολυμπιακής Φλόγας.